Петербуржцы начнут получать отопление с 28 сентября

Отопительный сезон в Петербурге начнется в пятницу, 28 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Тепло начнут подавать в связи с похолоданием и прогнозом погоды на ближайшее время, отметили в ведомстве.

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В Смольном подчеркнули, что отопление должно появиться 28 сентября. «Таким образом, в случае отсутствия с завтрашнего дня отопления в многоквартирных домах, жильцам следует обращаться за разъяснениями, в первую очередь, в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК», – отметили в комитете.

Периодическое протапливание в Петербурге началось 24 сентября. Первыми тепло получили детские сады, школы и больницы.