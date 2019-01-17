Средний счет за услуги ЖКХ в Петербурге в декабре составил 4,9 тысячи рублей

Размер среднего счета за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге в декабре 2018 года составил 4 тыс. 906 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

По данным ведомства, рост по сравнению с ноябрем составит 16%. «В ноябре 2018 года средняя температура составляла +3,8 градуса, в декабре 2018 средняя температура составила -3,4 градуса. Рост платы на 16% обусловлен снижением температуры наружного воздуха», – заявили в комитете.

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Чиновники подчеркнули, что с 1 января тарифы ЖКХ выросли на 1,7% из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

В Смольном отметили, что если размер платы оказался выше среднего показателя, то стоит обратиться за разъяснениями в бухгалтерию управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.