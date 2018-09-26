Правительство РФ утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году

Правительство России поддержало предложение Министерства экономического развития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в два этапа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.

Согласно утвержденному проекту, 1 января следующего года тарифы увеличатся на 1,7%, а 1 июля – на 2,4%.

Повышение размера платы в два этапа было предложено из-за увеличения ставки НДС. С начала 2019 года она составит 20% вместо 18%. Против инициативы Минэкономразвития выступала Федеральная антимонопольная служба.

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Тарифы ЖКХ в Петербурге в последний раз поднялись в начале июля 2018 года. Общий платеж за коммунальные и жилищные услуги по сравнению с декабрем 2017 года вырос на 119,48 рубля (4,6%).

Государственная дума России приняла законопроект о повышении НДС в конце июля 2018 год. Президент РФ Владимир Путин подписал документ 3 августа.