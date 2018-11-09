Отопление увеличило на 50% средний счет за услуги ЖКХ в Петербурге

Средний счет за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге в ноябре вырос на 50% по сравнению с октябрем. Об этом сообщили в Жилищном комитете Северной столицы.

По данным Смольного, в среднем горожане платят за ЖКХ 3779 рублей. Увеличение суммы связано с началом отопительного сезона.

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Первый зампредседателя комитета Василий Осипов отметил, что ноябрьская квитанция – первая в текущем сезоне, в которой все петербуржцы увидели плату за отопление.

«Когда мы говорили про октябрьский платежный документ, то в нем была включена услуга за отопление только у тех горожан, которые платят за коммунальные услуги по установленным нормативам, то есть они не пользуются счетчиками», – цитирует чиновника «Петербургский дневник».

Осипов добавил, что в прошлом году рост платы за ЖКХ также составил примерно 50%.