Коммерсант: Нефтяные компании стали повышать цены для корпоративных клиентов

Крупные нефтяные компании в России начали скрыто повышать цены на бензин и дизельное топливо для корпоративных клиентов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным журналистов, организации после заморозки мелкооптовых цен на топливо начали сокращать или отменять скидки таким клиентам. В частности, «Газпромнефть» ввела наценки в 1-5%, условия по топливным картам ухудшились в «Лукойле».

Читайте также:

Петербург признали одним из лучших регионов по доступности бензина

Часть компаний, владеющих заправками, сохранила скидки. Глава транспортной компании Globaltruck Александр Елисеев заявил, что их доля составляет примерно 45-70% от общего числа АЗС.

В России за первые шесть месяцев 2018 года стоимость бензина увеличилась на 7,3%. Летом нефтяники согласились заморозить цены, но через несколько месяцев оно снова начало дорожать.

Вскоре премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины, если ситуация не изменится. Топливные компании согласились продлить удержание цен до конца марта 2019 года.