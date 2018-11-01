Нефтяники согласились сохранить цены на бензин на уровне майских до конца года

Нефтяные компании согласились заморозить цены на топливо на уровне майских показателей до конца 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

Правительство РФ намерено подписать с нефтяниками соответствующее соглашение. Предполагается, что оно будет действовать до 31 марта 2019 года.

Власти страны рассчитывают, что цены на топливо в 2019 году будут расти не выше уровня инфляции.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если до 1 ноября не получится договориться с нефтяными компаниями о ценах на бензин, то он подпишет решение о введении соответствующих запретительных пошлин.

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Больше всего бензин стоит на Чукотке и Камчатке, в Якутии и Магадане. Эксперты объсняют это тем, что наличие топлива на заправках «достигается неимоверными усилиями всего государства».

В 2018 году стоимость безина в России значительно увеличилась. Весной в некоторых регионах цена поднялась на пять рублей, а в среднем по стране – на 3-7%.

Дальнобойщик из Петербурга Алексей Караваев во время «прямой линии» с Владимиром Путиным спросил у президента России о резком росте стоимости. Глава РФ раскритиковал происходящее, отметив, что власти приняли необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию.