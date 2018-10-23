Жители России хотят получать на пенсии по 37 тыс. рублей

Россияне считают 37,3 тыс. рублей в месяц достойной пенсией. Об этом сообщили специалисты портала SuperJob.

Мужчины хотят получать на пенсии 38,9 тыс. рублей, а женщины – 35,8 тыс. рублей. Показатель также зависит от возраста респондентов – россияне до 24 лет хотят, чтобы в старости им платили 31 тыс. рублей, а люди старше 45 лет – 39,2 тыс. рублей. При этом средний размер пенсии в 2018 году составляет около 14 тыс. рублей.

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Почти треть опрошенных, 29%, надеются получать доход на пенсии за счет работы или подработки. Каждый пятый россиянин рассчитывает на личные сбережения, на государственную пенсию – 16%. По 3% респондентов отметили помощь детей и средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды.

В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Женщины будут выходить на пенсию не с 55 лет, а с 60 лет, мужчины – не с 60 лет, а с 65 лет.

Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Те граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.