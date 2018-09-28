Правительство РФ хочет отменить балльную систему страховых пенсий

Правительство России намерено изменить порядок расчета страховых пенсий. В частности, власти хотят отменить систему баллов, сообщают «Ведомости».

По данным на 1 января 2018 года, один балл равнялся 81,49 рубля. Для получения страховой пенсии россиянин должен иметь стаж не менее девяти лет и как минимум 13,8 балла.

Ранее о желании отказаться от системы говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что пенсии в соответствии с балльной формулой ни разу не индексировались. Голикова отметила, что порядок расчета пенсионного балла не был утвержден.

Читайте также:

В светлое будущее: Путин смягчил пенсионную реформу

Накануне, 27 сентября, депутаты Государственной думы утвердили в третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Женщины будут выходить на пенсию не с 55 лет, а с 60 лет, мужчины – не с 60 лет, а с 65 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться по нынешним нормам – с 55 лет для женщин и с 60 – для мужчин.

Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Те граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.