Дмитриева: Город выделяет деньги на бесполезные проекты

Чем альтернативный бюджет отличается от бюджета Смольного

Он отличается тем, что доходы, расходы и дефицит правильно сосчитаны. Потому что практика показывает, что то, что планируем мы, потом полностью совпадает с реальным исполнением. Альтернативный бюджет отличается реалистичными показателями.

В альтернативном бюджете мы предполагаем доходы (без учета межбюджетных трансфертов) на 14,8 млрд рублей больше, чем закладывает правительство. Трансферты из федерального бюджета у нас на 1 млрд. Плюс мы четко фиксируем объемы безвозмездной передачи объектов инфраструктуры за счет инвесторов. Сейчас инвестор строит, а город потом выкупает объекты. Только последние несколько лет власти стали пытаться делать обременения для инвесторов по строительству детских садов и школ с последующей передачей. Но пока таких протоколов на 2 млрд рублей. А у нас план на 2018 год – 26 млрд рублей.

Читайте также:

Бабий бунт: пять россиянок с претензией на президентство

По дефициту бюджета у нас принципиальные расхождения со Смольным. Потому что у комитета финансов, не могу сказать иначе, есть подростковое желание поиграть в размещение облигационного займа. Но никакой нужды в заимствованиях нет. С 2015 года власти каждый год пугают рекордным дефицитом, планируют облигационный займ (не менее 50 млрд), при этом никаких оснований для этого нет: бюджет все время исполняется с профицитом.

Поэтому мы закладываем в бюджет дефицит в 20 млрд рублей, в два раза меньше, чему правительства. И при этом без всяких займов он покрывается остатками предыдущих лет.

Расходы в нашем бюджете на 3,5 млрд рублей меньше, чем в правительственном варианте. И при этом у нас есть существенное увеличение расходов на образование, здравоохранение, культуре, ЖХК, национальную экономику за счет срезания неэффективных расходов. Таких статей мы насчитали на 37 млрд рублей.

На что можно не тратить деньги из бюджета

Во-первых, огромные расходы на управленческие и квазиуправленческие функции. Причем в альтернативном бюджете мы сравниваем 2016, 2017 и 2018 годы и видим, что такие неэффективные расходы год от года растут, сейчас их 10 млрд рублей. Можно либо полностью ликвидировать какие-то учреждения, либо оптимизировать их или переложить на другие органы власти. Уже тут экономия в 5 млрд рублей.

Во-вторых, есть расходы, которые можно исключить или отложить на какое-то время. Есть непроверяемые расходы, например, расходы на гражданскую защиту и мобилизационную подготовку. Можно это отложить или подождать, когда это возьмут на себя федеральные органы власти. Или расходы на информационную систему по оповещению о ЧС – это больше, чем 1,5 млрд рублей. То же самое – непроверяемые вложения, которые должны нести федеральные власти.

И есть целый ряд проектов, которые не надо осуществлять. Например, «Авенариум» (оздоровительный комплекс в Курортном районе), или расходы на ГУП «Продовольственный фонд». Мы неоднократно говорили, что это утопия, что невозможно выравнивать цены на хлеб в одном отдельно взятом регионе: это все равно, что ложкой вычерпывать море. Даже в Смольном признают, что проект провалился, но все равно выделяют на него деньги.

Далее – расходы, которые возможно и целесообразны, но механизм их бюджетирования неправильный. Например, промзоны. Уже признали, что не надо выводить за пределы города все предприятия. Все согласились, что есть старые зоны, согласились, что есть опыт интенсификации промзон. Но деньги на создание новых промзон – «Ржевка» и «Рыбацкое» – не осваиваются. Все равно выделяются деньги, в этом году 1 млрд рублей, да еще и новая зона появляется («Белоостров»).

Еще группа расходов, те, что надо возложить на инвесторов или вообще полностью пересмотреть. Это эксплуатационные расходы на ЗСД (4,1 млрд рублей), это расходы по ГЧП «Славянка» (больше 1 млрд каждый год) и в этом году «Единая карта петербуржца». Мы тратим деньги на нее, да еще и создаем центр сопровождения. Хотя эмитировать карту будет банк, и он мог бы взять на себя все расходы. Ведь остатки по карте останутся у банка!

Последняя группа расходов (8,4 млрд) это расходы на ЧМ и станцию «Новокрестовская». Их можно переложить на федеральный бюджет. Это все, что мы предлагаем исключить.

На что можно добавить освободившиеся средства

Дополнительное финансирование на капитальный ремонт (вообще взносы граждан можно отменить или свести к символической плате). Расходы на уборку улиц. Средства фонду содействия кредитования малого бизнеса на микрозаймы (а это более-менее успешный проект). Это деньги на капремонт учреждений здравоохранения и соцзащиты. При этом большинство позиций, которые мы предлагаем, это то, что просили сами ведомства в рамках нулевых чтений бюджета, но в бюджет это включено не было.

Собственно наших предложений три. Это дополнительное питание в школах, это расширение грантов на научно-исследовательские работы и это дополнительные расходы для КГИОП на реставрацию и ремонт многоквартирных жилых домов-памятников в центре города (чтобы была отельная программа).

О смысле альтернативных бюджетов

Я считаю наши бюджеты острасткой. Теперь власти бояться осуществлять займы. При корректировке бюджета в этом году они убрали расходы на обслуживание долга и уменьшили дефицит. На нулевых чтениях были увеличены расходы по некоторым нашим предложениям.

О строительстве метро

Фактически построить пять новых станций в будущем году реально, если власти добьются федерального финансирования на «Новокрестовскую». Потому что эта станция многие годы отсекала основные средства на развитие метро – на Фрунзенский радиус и Красносельско-калининскую линии. И мы выясняли у «Метростроя»: мощности у них есть, вопрос лишь в финансировании.

Читайте также:

Губернатор Петербурга хочет открыть как минимум пять станций метро в 2018 году

«Новокрестовская» же станция, которая вообще мало кому нужна. Впрочем, там вообще специфическое. Но у некоторых лидеров партии «Единая Россия» очень трепетное отношение к Крестовскому острову, насколько я понимаю, они там проживают. То нужно запретить там распивать спиртные напитки, то там нашлось два детских сада, которые надо освободить от налога на имущество. К этому району особое отношение, потому что бытие определяет сознание.

О выборах

Вопрос о предстоящих выборах обсуждался еще в июне месяце на съезде «Партии Роста». Было выдвинуто несколько кандидатов, в том числе и я. Окончательное решение будет принято в ближайшее время на праймериз. Мы объявим вам о нем.