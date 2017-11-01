  • 1 Ноябрь 2017
USD 01.11.2017 58.1179 +0.2463
USD ММВБ 13:17 58.17960  
EUR 01.11.2017 67.6434 +0.4255
EUR ММВБ 13:17 67.7190  
Нефть($) 01.11.2017 61.51 +0.79
Нефть(p) 01.11.2017 3574.83 +60.87

Губернатор Петербурга хочет открыть как минимум пять станций метро в 2018 году

Автор:


© Фото: vkrizis.ru

Темы дня

"Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Южную", "Новокрестовскую" и "Беговую".

Из бюджета Петербурга на строительство метро в будущем году может быть направлено до 30 млрд рублей. Об этом губернатор Георгий Полтавченко заявил в среду, 1 ноября, на выступлении в ЗакСе.

«На развитие транспортной системы города будет направлен 121 млрд рублей, из них почти треть будет перечислена в качестве субсидий транспортным предприятиям, что позволит сохранить тарифы в общественном транспорте на прежнем уровне. Считаю такой шаг абсолютно оправданным", — передает слова градоначальника"Росбалт".

Губернатор подчеркнул, что пока на строительство метро планируется направить 26 млрд рублей, но ко второму чтению проекта сумму должны увеличить до 30 млрд.

«Я не очень большой любитель перерезать красные ленточки, но в следующем году надеюсь сделать это не менее пяти раз — на станциях "Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Южная", "Новокрестовская" и "Беговая"", — заявил Полтавченко.

Ранее сообщалось, что в Петерубрег ведутся активные работы на станции"Проспект Славы", устанавливаются траволаторы и эскалаторы. Кроме того, ведутся работы на будущей станции"Дунайская". Фрунзенский радиус — южная часть"фиолетовой" ветки метро Петербурга – готов на 90%. Он включает в себя станции"Проспект Славы","Дунайскую" и"Шушары". Срок их сдачи сейчас назначен на I квартал 2018 года. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram