Губернатор Петербурга хочет открыть как минимум пять станций метро в 2018 году

Из бюджета Петербурга на строительство метро в будущем году может быть направлено до 30 млрд рублей. Об этом губернатор Георгий Полтавченко заявил в среду, 1 ноября, на выступлении в ЗакСе.

«На развитие транспортной системы города будет направлен 121 млрд рублей, из них почти треть будет перечислена в качестве субсидий транспортным предприятиям, что позволит сохранить тарифы в общественном транспорте на прежнем уровне. Считаю такой шаг абсолютно оправданным", — передает слова градоначальника"Росбалт".

Губернатор подчеркнул, что пока на строительство метро планируется направить 26 млрд рублей, но ко второму чтению проекта сумму должны увеличить до 30 млрд.

«Я не очень большой любитель перерезать красные ленточки, но в следующем году надеюсь сделать это не менее пяти раз — на станциях "Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Южная", "Новокрестовская" и "Беговая"", — заявил Полтавченко.

Ранее сообщалось, что в Петерубрег ведутся активные работы на станции"Проспект Славы", устанавливаются траволаторы и эскалаторы. Кроме того, ведутся работы на будущей станции"Дунайская". Фрунзенский радиус — южная часть"фиолетовой" ветки метро Петербурга – готов на 90%. Он включает в себя станции"Проспект Славы","Дунайскую" и"Шушары". Срок их сдачи сейчас назначен на I квартал 2018 года.