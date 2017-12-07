Росстат предупредил о подорожании продуктов к новогоднему столу

Стоимость набора продуктов для новогоднего стала в России за год выросла на 220 рублей, следует из данных, приведенных в докладе Росстата. Сумма рассчитывалась на семью из четырех человек.

В список вошли 29 продуктов, среди которых - говядина, кура, рыба, колбаса, сыр, хлеб, сладости, фрукты, овощи, соки, алкогольные напитки. Согласно подсчетам Росстата, в 2017 году общая стоимость продуктов составит 6096 рублей: год назад эта сумма равнялась 5875 рублям.

Больше всего подорожала икра лососевых рыб - на 18,57%. Значительно увеличилась цена и на сливочное масло - на 13,57%. Также увеличились цены на картофель, огурцы (в среднем на 9%). При этом цитрусовые - апельсины и лимоны - подешевели на 8%.

Дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотского автономного округа: по подсчетам Росстата, им придется заплатить 8178 рублей. На втором месте среди регионов России Ненецкий автономный округ - 7733 рубля. Якутии, подсчитал Росстат, стоимость новогоднего стола обойдется в 7631 рубль.

Петербург в этом списке оказался на 11 месте. По данным Росстата, новогодний стол петербургской семье из четырех человек обойдется примерно в 6639 рублей.

Ранее сообщалось, что к праздникам подорожает ряд продуктов. Цены на красную икру поднялись более чем в два раза. Также эксперты предупредили о росте цен на шампанское - на 10-15%. По данным Росстата цены на отечественное игристое вино вырастут не так сильно - на 4,64%.

Также сообщалось, что к Новому году в России могут значительно упасть цены на апельсины и мандарины - на 15-20%. Это связывалось с тем, что в ноябре начинается сбор этих фруктов, а поставщики в это время увеличивают их закупки.