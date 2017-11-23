Красная икра к Новому году подорожала более чем в два раза. В ноябре цены подняли настолько, что побили рекорд 2013 года, когда стоимость деликатеса увеличилась на 70%.

Обычные цены на красную икру на Сахалине не превышают двух с половиной тыс. рублей, однако сейчас без особых на то причин они взлетели до шести тыс. за кг.

При этом, по данным издания, к концу года цены на свежую икру и рыбу, наоборот, должны быть самые низкие, так как в это время заканчивается лососевая путина на Дальнем Востоке.

Почему в России вновь сложилась такая необычная ситуация с ценами на красную икру, читайте в большом материале издания «Аргументы недели».

Ранее стало известно, что к праздникам также подорожает шампанское, ожидается, что цены вырастут на 10-15%. Это связано с неурожаем винограда в Европе.

При этом эксперты сообщили, что к Новому году в России могут значительно упасть цены на апельсины и мандарины. По их мнению, цены на цитрусовые снизятся на 15-20%. Это связано с тем, что в ноябре начинается сбор этих фруктов, а поставщики в это время увеличивают их закупки.