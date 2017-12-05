Рост цен на игрушки в четыре раза опередил инфляцию

Цены на детские игрушки в России выросли за год на 11%, что в четыре раза обгоняет инфляцию, пишут "Известия". По информации издания, за это время игрушки подорожали с 290 до 322 рублей. Инфляция же, по данным Центробанка на октябрь, составила 2,7%.

Больше всего подорожали пластмассовые игрушки — на 17%, до 194 рублей. Средние потребительские цены на мягкие игрушки выросли почти на 9%: 450 рублей против 414 рублей год назад.

Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков считает, что причина повышения цен — в значительном улучшении качества продаваемых в России игрушек. В октябре Минпромторг создал портал "Сделано для детства", на котором представлены компании, продукции которых можно доверять. Работает государственная комиссия по антиконтрафакту, проводятся регулярные исследования Роскачества.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все игрушки должны соответствовать техрегламентам. Несколько раз год открывается горячая линия по детской продукции, куда родители могут пожаловаться на некачественные товары. При этом в Роспотребнадзоре не уточнили, улучшилось ли качество игрушек в этом году.

Ранее стало известно, что к новогодним праздникам подорожает шампанское, ожидается, что цены вырастут на 10-15%. Это связано с неурожаем винограда в Европе. При этом эксперты сообщили, что к Новому году в России могут значительно упасть цены на апельсины и мандарины. По их мнению, цены на цитрусовые снизятся на 15-20%. Это связано с тем, что в ноябре начинается сбор этих фруктов, а поставщики в это время увеличивают их закупки.