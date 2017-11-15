К Новому году в России могут подешеветь апельсины и мандарины

К Новому году в России могут упасть цены на апельсины и мандарины. Об этом рассказали в аналитическом отделе Плодоовощного союза, передают «Известия».

По мнению экспертов, цены на цитрусовые снизятся на 15-20%. Это связано с тем, что в ноябре начинается сбор этих фруктов, а поставщики в это время увеличивают их закупки.

В конце октября средняя стоимость килограмма абхазских мандаринов составила 75 рублей. Фрукты из Турции и Марроко продавались на уровне 110 рублей за килограмм.

Ранее эксперты спрогнозировали рост стоимости шампанского перед Новым годом. Он будет связан с сезонным спросом, а также неурожаем винограда в Европе.