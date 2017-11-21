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Петербург занял 26 место в экологическом рейтинге городов России

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© Фото: Андрей Стенин/ РИА «Новости»

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Всего в рейтинг вошли 103 города, первое место заняли Набережные Челны, на втором месте разместилась Казань.

Петербург занял лишь 26 место в экологическом рейтинге городов России. Всего в рейтинг вошли 103 города, первое место заняли Набережные Челны, на втором месте разместилась Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта совместно (ОНФ).

Минприроды России и ОНФ составляют подобный рейтинг с 2013 года. В нем учитываются семь основных категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), а также управление воздействием на окружающую среду.

По словам общественников, в рейтинг вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем.

«Экологический рейтинг Петербурга с каждым годом растет. На него влияют и отношение к экологическим проблемам власти и общества, и уровень экологического образования, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, благоустройство территорий. Оперативная отработка сигналов, поступающих от горожан на карту проекта ОНФ «Генеральная уборка», и своевременная ликвидация несанкционированных свалок – пример взаимодействия властей и граждан северной столицы, когда общественный контроль реально влияет на решении экологических проблем, улучшая качество жизни», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.

Несмотря на то, что в ОНФ считают, что экологическое состояние Петербурга с каждым годом становится лучше, это неправда, все равно остается множество нерешенных проблем. К ним в первую очередь относится скандальный полигон «Красный Бор». В 1990-е годы на территории полигона началось строительство завода по переработке отходов, в которое было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено.

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В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. В итоге, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить на это 140 млн рублей, однако рекультивация полигона с опасными отходами закончится лишь в далеком 2025 году.

«Красный Бор» является одним из наиболее опасных объектов хранения промышленных отходов в регионе Балтийского моря и включен в список так называемый «горячих точек» ХЕЛКОМ, в связи с этим принято решение проверить его на безопасность, причем к исследованию привлекут европейских специалистов.

Еще одной большой головной болью петербуржцев является полигон «Новоселки», который осложняет жизнь северным районам города гнилостным запахом. Мусорный объект обещали рекультивировать еще в 2009 году, но проект был заброшен. К нему вернулись только в 2017 году, проблема дошла даже до президента Владимира Путина.

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«В этом году мы прекращаем прием мусора на территорию свалки и начинаем ее рекультивацию. В принципе, уже сегодня все отходы мы туда не возим, только землю и строительные отходы, для того чтобы провести обваловку. Но свалка огромная», - отчитался Путину в начале августа губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Сейчас Смольный активно рапортует о закрытии полигона на рекультивацию и строительстве здесь станции активной дегазации, однако на деле денег на это в бюджете нет, а на полигон продолжают свозить отходы. При этом власти заверяют, что на объект поступают лишь безвредные отходы четвертого и пятого классов опасности, но это вызывает сомнения у экологических активистов.

Ко всему прочему петербуржцы жалуются на неприятный запах в Красносельском районе. О той же проблеме уже пять лет говорят в Приморском, Выборгском и Курортном районе. Причем запах нечистот преследует петербуржцев и на улице, и на рабочих местах, и в жилых домах. Изначально Смольный обещал разобраться с проблемой, однако сейчас чиновники заявляют, что вредных веществ не обнаружено.

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