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"Красный Бор" проверят на безопасность

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© Фото: 47News

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Для этого привлекут европейских специалистов.

Полигон "Красный Бор", комитет по природопользованию Петербурга и Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) подписали Меморандум о взаимопонимании

Согласно ему, стороны проработают варианты повышения экологической безопасности полигона, который является одним из наиболее опасных объектов хранения промышленных отходов в регионе Балтийского моря и включен в список так называемый "горячих точек" ХЕЛКОМ.

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При финансовой поддержке Финляндии, Германии и Швеции НЕФКО задействовала консультантов из ряда европейских стран, чтобы проверить существующие системы экологического мониторинга полигона и ее гармонизация с требованиями ЕС. Также будет проводиться отбор и анализ проб из открытых карт, которые представляют наибольшую экологическую опасность и несколько других важных работ.

Ожидается, что результаты исследований будут получены к концу апреля 2018 года. В настоящий момент специалистами России и Финляндии прорабатывается вопрос трансграничного перемещения проб токсичных отходов полигона на территорию Финляндской Республики, происходит сбор комплекта разрешительной документации для транспортировки отходов.

"Красный Бор" находится в 30 км от Петербурга. Это крупный полигон, предназначенный для утилизации токсичных отходов медицинских, химических и промышленных предприятий. Государственное предприятие 25 лет проводило обезвреживание и размещение отходов 1-4 класса опасности, то есть хранение и захоронение отходов.

В 1990-е годы на территории полигона началось строительство завода по переработке отходов, в которое было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. В итоге, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей. Рекультивация полигона с опасными отходами закончится в 2025 году.

После закрытия полигона на прием отходов в 2014 году, "Красный Бор" продолжил выполнять работы по обеспечению функционирования гидротехнических сооружений для безопасного хранения отходов в картах, а также обеспечивал безопасность нахождения отходов в картах.

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