Петербуржцы жалуются на неприятный запах в Красносельском районе. Смольный просят проверить экологическую ситуацию в районе. Инициатива исходит от партии "Справедливая Россия".

Члены партии попросили вице-губернатора Олега Маркова разобраться в ситуации. Именно в его ведение находится комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"Конец лета порадовал Петербург жаркими днями, но жителям Красносельского района было трудно наслаждаться хорошей погодой. Концентрированный смрад, который накрыл район, не позволил открывать даже форточки, пользоваться кондиционерами", - рассказала глава петербургского отделения партии Марина Шишкина.

По ее словам, запах появляется в конце каждого рабочего дня, и это может быть признаком ежедневного выброса нечистот одним из расположенных на территории района предприятий.

"В районе много водоемов, рек, которые впадают непосредственно в Финский залив. Мы призываем городские власти оперативно отреагировать на ситуацию, пока возможное экологическое ЧП не переросло в экологическую катастрофу", - также добавила она.

На неприятный запах в Приморском, Выборгском и Курортном районе местные жители жалуются уже пять лет. Причем запах нечистот преследует петербуржцев и на улице, и на рабочих местах, и в жилых домах.

Изначально Смольный обещал разобраться с проблемой, однако сейчас чиновники заявляют, что вредных веществ не обнаружено. "Кому-то нравится запах лилий, кому-то запах бензина. И восприятие организмом запахов для каждого индивидуально", - отмечают в комитете по природопользованию.

Аналогичная ситуация с запахом в Приморском районе, он идет от полигона "Новоселки". Мусорный объект обещали рекультивировать еще в 2009 году, но проект был заброшен. К нему вернулись только в 2017 году, проблема дошла даже до президента Владимира Путина.

"В этом году мы прекращаем прием мусора на территорию свалки и начинаем ее рекультивацию. В принципе, уже сегодня все отходы мы туда не возим, только землю и строительные отходы, для того чтобы провести обваловку. Но свалка огромная", - отчитался Путину в начале августа губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. На месте полигона появится завод по утилизации.

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Полигон "Новоселки" принадлежит подведомственному петербургскому комитету по благоустройству ГУП МПБО-2. Жалобы на запах вполне обоснованы - он выделяет 17,7 тыс. тонн газа в год. Полигон уже исключен из Государственного реестра объектов размещения отходов, поэтому сейчас размещать там ТБО официально запрещено.

Сейчас на полигоне должны осуществляться компенсационные мероприятия по рекультивации. Однако пока из принятых мер – лишь частичное укрытие "Новоселок" грунтом. При этом на свалку по-прежнему свозят отходы – как уверяют власти, только безопасного - IV - класса. Однако, как сообщал "Санкт-Петербург.ру" в одном из интервью академик РАН, научный руководитель и председатель совета директоров научно-производственной корпорации "Механобр-Техника" Леонид Вайсберг, что на самом деле находится в "безопасном" мусоре, почти невозможно проконтролировать при существующей системе.