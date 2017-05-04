Академик Вайсберг: Чтобы решить вопрос с полигоном «Новоселки», нужна политическая воля

На мусорного гиганта – полигон твердых бытовых отходов «Новоселки» – сморят, обнюхивают, в том числе высокие гости из Москвы. Оценив масштабы бедствия, важные визитеры просят отчетов и срочных решений. Результат сегодняшнего дня: полигон работает, но вредному мусору туда вход заказан – теперь только рекультивация. Правда обещают начать ее лишь в сентябре. Научное сообщество с оптимизмом не спешит: в случае с петербургским мусором не все так однозначно.

Текущую ситуацию с петербургским мусором прокомментировал академик РАН, научный руководитель и председатель совета директоров научно-производственной корпорации «Механобр-Техника» Леонид Вайсберг. Ученый констатирует: ситуация с отходами в Петербурге ухудшилась. Даже по сравнению с экономически-тяжелыми 90-ми годами, объем отходов, которые шли в переработку, упал в два раза – с 17-20% до 10%. «В тот период, еще при губернаторе Собчаке, нашли политическую волю и запустили завод по механо-биологической переработке отходов (завод в Янино – прим. ред.). Руководство города анонсировало, что уже к 2018 году в городе будут перерабатывать до 80% мусора. По факту получилось с точностью до наоборот. Существующие предприятия выработали ресурс – в городе больше нет мощностей, а 90% отходов лежит на полигонах и свалках», – сообщил Леонид Вайсберг. По его словам, если в ближайшее время власти не обратят пристальное внимание на проблему обращения с отходами и не начнут отстраивать систему, случится катастрофа: мусора станет больше, но его будет негде перерабатывать и некуда возить.

«У нас отходы вывозят и складируют на полигонах, ни один из которых не соответствует экологическим нормам. По сути это свалка. Вот типичный российский полигон, – ученый показывает иллюстрацию, где схематично изображен полигон ТБО, типа «Новоселок» или «Волхонки», в разрезе. – Это просто яма, наполненная отходами. Здесь не собирают инфильтрат или попутный газ. Инфильтрат – жидкость зеленого цвета, как глицерин по плотности. У нас она попадает в грунтовые воды, а за рубежом ее перерабатывают химические предприятия. Из-за газа – метана, меркаптана – наши полигоны дурно пахнут, отравляют атмосферу, горят. Процессы идут внутри, что приводит к крупным пожарам – такой уже был в Пулково».

Академик РАН Леонид Вайсберг. Фото: Валентина Свистунова / «Деловой Петербург»

«А это наши Новоселки, – Леонид Вайсберг показывает еще одно фото, на котором видно, что все тело полигона сплошь покрыто горящими участками, – светлые участки – это процессы горения, там более высокая температура. Настоящий полигон – это инженерное сооружение и если его строить правильно, то сверху будут собирать биогаз, а снизу – инфильтрат – на схеме показано, как тело полигона пронизано системой трубопроводов и желобов. Но вот стоимость инфраструктуры такого полигона велика – около 120 евро за кв. метр площади. «Новоселки» – почти 20 га».

Ученый подтвердил, что ситуация с мусорным терриконом в Новоселках сложилась тяжелая: «Уже 20 лет идут разговоры, что его надо рекультивировать. К нему даже нормального подъезда нет, инфраструктуры нет. Так вот сейчас его волевым решением нужно постепенно укрыть и собирать газ, чтобы он не попадал в атмосферу и легкие горожан, хоть это затратно. Если начать сейчас, то за пять лет проблему с «Новоселками» решим. Безусловно и новые производственные мощности тоже необходимо строить. Но для этого нужна политическая воля и желание что-то делать. Тем более, наука предлагает любые решения для работы с отходами».

По поводу политической воли академик привел пример из собственной практики, когда еще при губернаторе Валентине Матвиенко коллектив «Механобр-техники» разработал проект увеличения мощностей мусороперерабатывающего завода в Янино. «Мы получили это поручение, чтобы решить проблему на востоке города. Мы создали проект расширения завода (МБПО-2) еще на 300 тыс. тонн. Проект был полностью наш, на отечественном оборудовании. Стоимость – три млрд рублей. Мы прошли положительную экспертизу, получили все заключения по сметам и по технике, вышли на общественные слушания – все успешно, можно было выходить на стройплощадку. Но… руководство сменилось, у него оказались иные интересы, и завод оказался не нужен. С тех пор десять лет прошло, а новых мощностей так и нет», – рассказал Леонид Вайсберг.

Вайсберг уверен: в случае с петербургским мусором ни в коем случае не стоит уповать на «мифических» инвесторов, которыми власти грезят, как минимум, последние пять-десять лет. «Кого у нас тут только не было. Шведы, финны, японцы, французы, греки – со всеми возились. Для некоторых мы даже технологии прорабатывали по строительству мусороперерабатывающего завода. Но не надо путать понятия инвестор и спонсор. Инвестору нужно быстро вернуть деньги. В итоге город идет на фантастические условия – окупаемость не меньше чем за десять лет. Тарифы получались космические. В Европе такие предприятия окупаются за 15-17 лет. Один из инвесторов захотел от города бумагу, где ежегодная плата устанавливается за 350 тыс. тонн мусора – не меньше. В бюджете Петербурга даже сумму зарезервировали – около двух миллиардов в год, в качестве компенсации, если вдруг столько мусора не наберется». Академик обозначил, что управляющие компании никогда бы не согласились на такие тарифы: при заключении договора на утилизацию отходов они ориентируются только на цену. Место утилизации их уже не беспокоит. Легко догадаться, что при существующей системе вывоз на полигон-свалку будет в разы дешевле. Так ни один проект не нашел воплощения.

Не следует, по мнению Леонида Вайсберга, уповать и на Ленобласть, которая, якобы «вот-вот выделит место под новый полигон»: у региона нет желания размещать небезопасный петербургский мусор на своей территории.

Чем опасен мусор Петербурга?

Мусор Северной столицы, при всем многообразии технологий и оборудования переработки, мало для чего пригоден. Более того, он опасен: в обычном ПУХТО, как правило, намешаны отходы разных классов – пищевые, ртутьсодержащие, нефтепродукты и др. А для утилизации годится только обезвреженный мусор. «Обезвреживание – это главное, чем нужно озаботиться», – уверен Вайсберг.

Он отметил, что в Петербурге, как и в любом мегаполисе, мусоросжигание – один из самых приемлемых способов утилизации. Причем для этого вовсе не нужно строить устрашающий мусоросжигательный завод. «Есть оптимальный подход – договориться с цементными предприятиями Ленобласти, чтобы они использовали мусор в качестве топлива, – предложил академик РАН. – К примеру, на Старообрядческой улице (речь о предприятии «Ресурсоснабжение» - прим. ред.) есть опыт подготовки такого топлива из мусора: поток отходов обогащают (до пяти тыс. калорий на кг) и брикетируют, а готовые брикеты уже становятся топливом. Цементная печь для обжига клинкера – уникальный способ сжигания мусора: там образуется много извести, которая имеет удивительную абсорбирующую способность. Цементникам, чтобы использовать сырье, нужно будет немного переоборудовать горелку. Итог: мусора нет и у предприятий экономия топлива на 10%. Строить ничего не нужно – нужно просто договорится с цементниками. Они быстро свои затраты окупят. По производительности цементные заводы области могут «съесть» до 70% городского мусора. Если без сжигания, можно использовать механо-биологическую переработку. Только нужно этим озаботиться, и решить проблему».

Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

Наилучшие технологии упираются в культуру обращения с отходами и отсутствие общего «хозяина». «Я ни в одном городе России не встречал такой системы, как в Петербурге. У нас за разные виды мусора – ртутьсодержащие, строительные, медицинские и другие – отвечают разные комитеты. А мы изучали фракции мусора, что находится на полигонах: объем ртути, медицинских инфицированных отходов там колоссальный. Тут ни сжечь, ни пустить на вторичную переработку – любая технология будет опасной», – констатирует ученый. Он привел бытовой пример, когда няня из детского сада принесла ртутные лампы к помойке и, чтобы поместить как можно больше, стала их бить, совершенно не осознавая опасности. Леонид Вайсберг считает, что нужно обязательно проводить длительную работу с населением. Кроме того, нужно из мусора отделять опасные отходы и пищевые. «Это приемлемый формат раздельного сбора и, пока система не отстроена, нам не удастся выйти на более высокий процент переработки мусора», – подытожил академик.

Центр притяжения – «Новоселки»

Одна из центральных проблем, которые надлежит решить в Год экологии, – неконтролируемое количество отходов, что в перспективе могут превратить города в несанкционированные свалки. Потому и к «египетской пирамиде» полигона ТБО «Новоселки» потянулись чиновники и представители власти.

В конце марта террикон посетил депутат Госдумы Сергей Боярский – парламентарий курирует вопросы экологии. Вместе с представителями комитета по благоустройству он осмотрел свалку и наконец озвучил конкретные даты: полигон рекультивируют к 2022 году, а к 2019-му здесь построят станцию дегазации.

До визита из Москвы, в середине марта 2017-го, на полигон наведались активисты Общероссийского народного фронта – сейчас они заняты проектом «интерактивная карта свалок». Общественники осмотрели левашовскую гору мусора и… пообещали «контролировать ситуацию и общаться со специалистами», ссылаясь на то, что в одночасье сделать ничего не получится.

После осенних выборов во все инстанции посыпались многочисленные запросы от петербургских народных избранников. Ряд интересных ответов получил депутат Андрей Анохин – парламентарий решил направить все силы на решение проблемы зловонных полигонов в Левашово, о чем и сообщил нашему изданию в февральском интервью. Недавно господин Анохин получил ответ от Министерства природных ресурсов. По поручению ведомства «Новоселки» проверили и выяснили, что размещение отходов I-VI классов на нем незаконны – предприятие не прошло перелицензирование. Кроме того, на территории населенных пунктов нельзя размещать и дурнопахнущие вещества.

Полигон «Новоселки». Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

В Смольном на этот счет пояснили: на «Новоселки» везут только неопасный мусор (IV-V классы опасности) вроде грунта, бумаги, пластика и др. – для него лицензия не нужна. «Это делают для того, чтобы укрепить тело «Новоселок» для последующей рекультивации», – сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко на встрече с депутатами ЗакСа. Полигон, по его словам, вполне может принять еще три млн «кубов» отходов. В общей сложности, по словам чиновника, рекультивация займет семь лет, а три-четыре года понадобится на создание новых мусороперерабатывающих заводов.

Смущает в заверениях властей лишь одна, но существенная, деталь, на которую указывал Леонид Вайсберг: что на самом деле находится в «безопасном» мусоре, почти невозможно проконтролировать при существующей системе. К тому же, без лицензии на «Новоселках» отходы обеззараживать нельзя. То есть в мешках с предполагаемым грунтом, пластиком или бумагой – по незнанию или безалаберности – вполне может оказаться органика (главный источник неприятного запаха), битый градусник или просроченные таблетки.

Рекультивацию «Новоселок» с постепенным уменьшением мощности планировали начать в 2014 году и полностью завершить в 2017 году, при условии запуска завода. Однако проект подготовили только в 2015 году, по данным портала госзакупок – за 24,5 млн рублей (вместе с экспертизой – 25,2 млн рублей). По оценкам Смольного, мероприятия на полигоне обойдутся в 1,9 млрд рублей.

Всего на комплексное решение «мусорного вопроса» Петербурга, по Региональной программе обращения с отходами на 2012-2020 годы, планировали потратить 59,1 млрд рублей: 16 млрд из бюджета и 43 млрд – привлеченные средства инвесторов.

Несмотря на готовый проект и утвержденные программой средства, денег на благие начинания в бюджете 2016 года нашлось. К тому же, в процессе общественных слушаний проект пришлось корректировать. По словам губернатора Георгия Полтавченко, рекультивация начнется лишь в сентябре 2017 года.

Город-инвестор-завод, или «кони бегают по кругу»

О том, что полигон «Новоселки» выработал свой ресурс, отмечали в своих выступлениях и экс вице-губернатор Владимир Лавленцев, и губернатор Георгий Полтавченко еще в 2011-2012 годах. С целью решить проблему в региональной программе обращения с отходами постановили: мусороперерабатывающий завод должен появиться в Левашово в 2015 году, по соглашению государственно-частного партнерства с греческим Консорциумом HELECTOR S.A. – ACTOR CONCESSIONS S.A. – ACTOR S.A.

Станцию активной дегазации, дабы террикон не источал зловонье, планировали построить и запустить уже в 2014 году. Сроки сдвигались в сторону неопределенности, но в одном из отчетов по программе «Энергоэффективность» комитет по энергетике даже рассчитал производственную мощность будущей станции: например, уже в этом году она должна была генерировать 0,22% от общего объема городской электроэнергии.

Результат: станцию дегазации не построили по сей день, как не появился и «греческий» завод: проект приостановили аккурат к тому моменту, когда, по идее, его должны были бы построить. В январе 2015 года вице-губернатор Игорь Албин сообщил об остановке проекта на встрече с депутатами ЗакСа V созыва. Причина – нестабильность на валютно-финансовом рынке и невозможность просчитать экономическую составляющую.

ГУП «Завод по механизированной переработке отходов» (МПБО-2) в Янино. Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

Пока единственный полигон в России, где собирают свалочный газ с генерацией электроэнергии, – гатчинский «Новый свет - ЭКО». Внешне он неотличим от «Новоселок». Станцию активной дегазации в 2015 году построили шведы, компания Vireo Energy AB. Проект обошелся им почти в шесть млн евро. Электроэнергия идет на обслуживание полигона.

Ситуация с мусорным заводом и станцией подтверждает слова академика Вайсберга: надежды на инвесторов не совсем оправданы – нужно иметь наготове разные варианты.

Видимо, набив много шишек на ожиданиях, власти Петербурга решили создать экологический кластер и модернизировать мусороперерабатывающую отрасль своими силами. Губернатор Петербурга решил, что к 2030 году нужно добиваться 100% переработки мусора.

Результат в Левашово можно будет оценить, по заверениям Смольного, уже в 2019-м, когда запустят станцию дегазации, и в 2023 году, когда окончательно рекультивируют полигон. Последнее завязано на строительстве мусороперерабатывающего предприятия.