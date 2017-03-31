Антон Полянский: Полигон «Новоселки» будет работать, пока не построят мусороперерабатывающий завод

Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» в феврале этого года побывал в Левашово, у «подножья» скандальной мусорной пирамиды – полигона «Новоселки». Вопросы безопасности и законности здесь вызывает не только отвратительный запах, но и вереница самосвалов: несмотря на отсутствие лицензии сюда продолжают возить новые порции мусора.

Мы обратились в администрацию Выборгского района, чтобы выяснить, как орган местного самоуправления курирует опасный объект и как скоро он исчезнет с повестки дня. Держать ответ на «неудобные вопросы» вызвался начальник отдела благоустройства администрации Выборгского района Антон Полянский. Он рассказал изданию и о том, как в районе проведут Год экологии.

2017 год объявлен Годом экологии в России. Антон Евгеньевич, расскажите, какие экологические проблемы локализованы непосредственно в Выборгском районе. Что особенно нуждается в защите?

- В Выборгском районе, безусловно, есть трудности экологического характера. Район большой – 115 кв. км и довольно сложный по составу: городская территория и частные домовладения. У нас, как у районной администрации, не самый широкий спектр полномочий в плане экологии – это все же находится в ведении комитета по природопользованию и охране окружающей среды, однако есть план экологических мероприятий разной направленности на 2017 год. Их около десяти, и на данный момент на их реализацию из бюджета выделили чуть более 40 млн рублей. Мероприятия связаны с санитарным содержанием территорий, в том числе с ликвидацией несанкционированных свалок. Мы выявили восемь адресов – сейчас готовим смету предстоящих затрат. Кроме того, мы обработаем водоемы от личинок насекомых (ларвицидная обработка – прим. ред.).

Как вы оцениваете состояние воздуха, зелени, водоемов в районе?

- Непосредственно проводить такие экспертизы мы не уполномочены, но участвуем в исследованиях совместно с комитетом по природопользованию. Например, мы выяснили, что зарастает и заиливается Ольгинский пруд. Он требует к себе особого внимания, и сейчас мы ведем активную работу с общественной организацией, которая намерена ухаживать за водоемом. В этом году мы будем обращаться в комитет по природопользованию, чтобы оценить состояние других водоемов для дальнейшего включения их в адресные программы.

Начальник отдела благоустройства районной администрации Антон Полянский. Фото предоставлено администрацией Выборгского района

На что чаще всего жалуются жители Выборгского района?

- Мы постоянно фиксируем жалобы на неприятный запах в северной части района. Основная причина – городская свалка «Новоселки», которая до сих пор функционирует. Периодически жители жалуются и на поля совхоза «Пригородный». Их обрабатывают удобрениями, которые имеют характерный запах, и в определенный период он доставляет жителям неудобства.

На каких основаниях полигон продолжает функционировать? Законно ли это?

- Лицензирование «Новоселки» не прошли. Но поскольку альтернативы нет, до сих пор не построено мусороперерабатывающее предприятие, полигон продолжает функционировать. Так будет до того момента, пока не построят завод. Но этот вопрос - на контроле комитета по благоустройству Петербурга.

А почему не строят, обещали еще в 2012 году?

- Возникли трудности на общественных слушаниях. Полагаю, жители недопоняли и выразили острый негатив. Дело в том, что у всех в сознании мусороперерабатывающий завод – что-то страшное и дымящее. Хотя речь идет не о мусоросжигательном заводе, а именно о предприятии по переработке. Город пока проект отсрочил, но от своих планов не отказывается – мы прекрасно понимаем, что в черте города такого объекта, как «Новоселки», быть не должно.

Что сейчас с проектом? Известны ли сроки?

- Пока не известны, но работа идет. Проект буквально на днях отправили на доработку – сейчас вносят изменения с учетом пожелания жителей. Возможно, незначительно изменится местоположение будущего предприятия. Не думаю, что процесс будут сильно затягивать. Вопрос нельзя откладывать надолго, иначе мы получим серьезную экологическую проблему – туда свозят мусор из семи районов города. Фактически, половина Петербурга.

Какие шаги предпринимает администрация, чтобы убрать зловонную кучу?

- Мы участвуем в решении проблемы с учетом своих полномочий. Всегда учитываем обращения и пожелания жителей, присутствуем на общественных слушаниях. Как район мы будем активно выступать за строительство мусороперерабатывающего завода, потому что свалка сама по себе не исчезнет, а значит – объект нужен. Администрация района будет ставить вопрос перед профильным комитетом и администрацией Петербурга. Сейчас, как заинтересованная сторона, мы регулярно интересуемся судьбой проекта, ожидаем изменений в проект и последующих слушаний.

Известно ли, какие решения предлагались хотя бы по поводу запахов?

- Таких предложений я не припомню. «Новоселки» – свалка открытого типа, в процессе естественного гниения оттуда выходит газ, который нужно отводить. Закрыть же неким «саркофагом» в данном случае невозможно – это пожароопасно. Отается ждать введения капитального объекта по переработке этой свалки.

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Как оцениваете политическую волю относительно полигона? Изменилось ли что-то в Год экологии?

- Активность по решению проблемы (со стороны власти – прим. ред.) не стихает. Хотя граждане не всегда видят текущую работу по данному проекту. Я уверен, что Год экологии в этом плане подстегнет и повлияет на скорость работы с проблемами полигона. Отношение властей к «Новоселкам» неизменно – их не должно быть в черте города.

Люди не видят результатов и полагают, что ничего не делается. На самом деле это не так: работы по проекту ведутся активно и их много. Видимо, профильным комитетам надо больше освещать каждый этап, чтобы у заинтересованных лиц была актуальная информация.

Мусорная куча полигона «Новоселки». Фото: Ольга Головина

Сейчас на Парнасе и на соседней к Выборгскому району Каменке идет активное строительство. Как вы считаете, будет ли новоселам комфортно жить в соседстве с полигоном?

- На мой взгляд, если за новые кварталы граждане голосуют рублем, значит уровень комфорта их устраивает. Было бы некомфортно – не покупали бы квартиру. Тем более, там не самая низкая ценовая категория. С точки зрения экологии свалка вносит неудобства, но это, полагаю, решится в ближайшие годы.

Основные трудности в новых кварталах больше инфраструктурного характера. Основная часть обращений по поводу того, что нет дорог, мало социальной инфраструктуры. Но это постепенно тоже решается при активном участии администрации района.

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Можете выделить другие острые экологические вопросы Выборгского района?

- Безусловно, это периодически появляющиеся несанкционированные свалки. В прошлом году мы пресекли четыре крупных свалки на Парнасе, в Парголово и Левашово и даже на Выборгском шоссе, в районе пересечения с улицей Жени Егоровой. Это был завоз свалочных масс.

Неужели, самосвалами вывозят?

- Да, совершенно верно. По этим адресам привозили мусор в промышленных масштабах, в основном – грунт со стройплощадок. Ситуация, увы, стандартна, когда коммерческие организации не считают нужным утилизировать грунт по закону и за деньги. Правда, из-за строгого законодательства количество таких свалок сокращается – в этом году ни одной новой свалки и новых вывозов мы не зафиксировали.

Много сваливают и бытового мусора, но это больше касается частного сектора. Частенько после выходных, проведенных за городом, люди сваливают мусор у контейнерных площадок, что потом крайне трудно вывозить. Но эти проблемы мы успешно решаем вместе с муниципальными образованиями – они ведут работу с населением, занимаются пропагандисткой работой. Надо сказать, результативно. Например, в Левашово и Парголово около 80-90% домовладений имеют договоры на вывоз мусора и их процент постоянно растет.

Очистка Нижнего Суздальского озера в рамках акции «Чистый берег». Фото: vybnews.ru

А есть какие-либо нормативы по количеству урн и контейнеров?

- По стандартам Госстроя контейнерная площадка должна быть у каждого дома. Чаще всего это правило игнорируют ТСЖ и ЖСК, когда на несколько домов ставится только один контейнер. Его обычно не хватает. Мотив понятен: компании экономят, а жители меньше платят за вывоз. Но это серьезное нарушение. Проблема и в том, что, если контейнер переполнен, жители попросту несут мусор к другому дому.

Мы, в свою очередь, фиксируем нарушения и проводим совещания с председателями ТСЖ, призываем их решить вопрос в досудебном порядке. Урны должны быть у магазинов и остановок общественного транспорта. Это правило соблюдается повсеместно – тут проблем нет. Тем более мы всегда получаем обратную связь от жителей. Они у нас очень внимательны и реагируют моментально. В частности, если где-то не хватает урн.

Вы сказали, что люди стали меньше выбрасывать мусор где попало. С чем вы это связываете?

- Полагаю, что горожане более цивилизовано стали относиться к утилизации мусора – я не беру в расчет организации. Раньше выбрасывали мусор бесконтрольно, лишь бы подальше от глаз. Сейчас же люди более внимательно относятся к проблемам экологии. Вполне возможно, что свои плоды дает распространение информации и пропаганда, которую ведет, в том числе, администрация.

Удается поймать нарушителей за руку?

-У нас нет таких полномочий, вести непосредственное задержание нарушителей. Но тех, кто незаконно выкидывает мусор, успешно ловит полиция. На мой взгляд, меры действенны.

Какие экологические мероприятия проводились в районе в минувшие годы?

- Экологических мероприятий было немного. В минувшем году мы обрабатывали и чистили водоемы. Их около 58, помимо Суздальских озер очень много мелких - в Парголово и Сосновке. Кроме того, мы выявляли незаконные свалки – те, о которых я уже говорил. Убирать будем в этом году. Конечно, будут и традиционные месячники по благоустройству.

День благоустройства в Выборгском районе. Фото: vybnews.ru

Пока добиралась к вам, обратила внимание на пыльные бури. Как вы будете их устранять? Где тут ваша зона ответственности, а где профильных комитетов?

- Уже на этой неделе дорожные службы начали промывку улиц, а мы координируем работу дорожных служб: они проведут работы по очистке патрубков сточных вод и промоют все улицы в районе. Есть график помывки, и чтобы ничего не пропустить, мы участвуем в объездах района с юга на север. Здесь нам, кстати, очень помогут обращения жителей. Отмечу, в этом году проблема пыли значительно меньше, чем в 2016 году.

Как вы оцениваете экологическую культуру жителей района?

- У нас много молодежи, которая заинтересована в экологической безопасности окружающей среды. В целом, динамика положительная: с каждым годом при уборке территорий мы все меньше вывозим бытового мусора, а значит – его стали меньше выбрасывать. Хотя, до сих пор бывает, когда люди не считают нужным выбрасывать мусор в положенном месте. Хотелось бы, конечно, идеальной картины. Возможно, постепенно мы к ней подойдем.