Из-за теплой погоды в Петербург могут прибыть необычные звери и птицы

Биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал о том, что в Санкт-Петербург из-за сложившейся теплой погоды в регионе, могут прибыть различные птицы и редкие животные.

Эксперт отметил, что на такое появление живности в городе повлияет температура воздуха и выпадение снега. Однако если наступит снежная зима, то на появление необычных птиц и животных можно не рассчитывать.

Большинство лесных жителей выходит на охоту в город, так как в цивилизации достаточно «корма» в виде голубей, ворон и крыс. Также специалист отметил, что при определенных условиях в городе можно будет увидеть полярную сову, лосей, лисиц, кабанов, росомах и других представителей леса.