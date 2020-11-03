Пять тысяч сигов отправились восполнять численность рыб в Фонтанке

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщает, что в Финский залив было выпущено пять тысяч молодых сигов. Это было сделано для восстановления природных ресурсов реки Фонтанки.

Ранее в Северной столице проводился ремонт стенки набережной Фонтанки на створе Бородинской улице. После этого необходимо проводить восполнение численности ценных рыб в реке, поскольку подобные работы нарушают среду обитания рыб и организмов в водной среде.

Для компенсации негативного воздействия ремонтных работ в Финский залив выпустили пять тысяч сигов, привезенных спецтранспортом из рыборазводного завода в Новгородской области. Каждая рыба весит около 15-17 граммов. В Фонтанку они поплывут в весенне-летний период.