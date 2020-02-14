Веганская пицца, паназиатский стритфуд: новые кафе и рестораны Петербурга

Solaris Lab
Видовая кофейня раньше работала в переулке Пирогова, а в конце 2019 года переехала на крышу бывшего завода «Степан Разин» на Курляндской улице.
В кафе с дизайнерской мебелью подают десерты и горячие напитки. Отсюда открывается вид на Исаакиевский собор, Финский залив и другие примечательные места Северной столицы.
Летом на крыше появится стеклянный купол. Помимо этого, там откроют концертную площадку.
Где: Курляндская улица, 49
Когда: с воскресенья по четверг с 13:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 13:00 до 00:00
Сколько: средний счёт – 500 рублей
Фото: Instagram / @dariarepinad, @dezhda_na
Noir
В Noir сделан акцент на рыбе, морепродуктах и блюдах на их основе. В ресторане на Рубинштейна можно попробовать роллы, суши, тартары и другую еду в азиатском стиле.
Цены – не слишком высокие, но, например, набор из устриц, сашими, татаки и ежей стоит почти 4 тыс. рублей. Тем не менее есть и более демократичные позиции.
Где: улица Рубинштейна, 11
Когда: ежедневно с 18:00 до 02:00
Сколько: средний счёт – 1200 рублей
Фото: Instagram / @lichnoedelo
«Огурцы»
На месте бейгельной BGL на Фонтанке недавно начало работать инклюзивное кафе «Огурцы». В нём работают люди с особенностями развития психики и интеллекта.
«Огурцы» – проект мастерских «Простые вещи». Кафе получилось открыть на деньги, собранные с помощью краудфандинга.
Гостям предлагают на протяжении всего дня завтраки, а также веганские блюда, в том числе жареный картофель с грибами или пасту с песто. Среди напитков, помимо кофе и чая, есть какао и морс.
Где: набережная реки Фонтанки, 96
Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00
Сколько: средний счёт – 500 рублей
Фото: Instagram / @mariia_baghdadi, @ponomarevachristina
Chou Do
Проект «Буше» и японского шеф-повара Кадзу Кидзимы Chou Do расширился – на Загородном проспекте начало работать флагманское заведение сети.
В отличие от первой точки в ТРК «Сити Молл», новое место предлагает более широкое меню. В нём можно найти саке, рамен без бульона с мраморной говядиной или жареный тофу.
Обязательно стоит попробовать гёдза – своеобразные японские пельмени. Их в Chou Do готовят с яблоками, со свининой, с креветками и другими начинками.
Где: Загородный проспект, 2
Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Сколько: средний счёт – 1000 рублей
Фото: Instagram / @ksushazamarina, @choudo.ramen
Batiscafe
Минувшей осенью в Столярном переулке открылось новое арт-пространство. Одним из первых в нём появилось заведение Batiscafe, в котором часто проводят мастер-классы и выставки.
В необычном кафе посетители могут не только выпить вкусные напитки, но и сами их приготовить. Помогают в этом профессиональные бариста.
В меню Batiscafe есть салаты, горячее, супы, завтраки и большой выбор напитков. Цены в кафе низкие, например, чашка эспрессо стоит от 70 рублей.
Где: Столярный переулок, 9
Когда: с понедельника по пятницу с 07:30 до 23:00, в субботу и воскресенье с 07:30 до 00:00
Сколько: средний счёт – 400 рублей
Фото: Instagram / @batiscafe_spb
O’Asia
Сеть пабов O’Hooligans решила отойти от привычной концепции в O’Asia, месте с паназиатским стритфудом.
Заказы в заведении нужно делать у барной стойки, но приносят их официанты. За довольно небольшие деньги можно попробовать спринг-роллы с креветкой и кальмаром, жареный рис с говядиной, вьетнамские бутерброды с курицей и другую экзотику.
В скором времени в Петербурге появятся и другие точки O’Asia.
Где: Владимирский проспект, 13
Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00
Сколько: средний счёт – 600 рублей
Фото: Instagram / @oasia_spb
Daner Pizza Spot
В заведении, которое работает в пространстве «Третий кластер» на 8-й Советской улице, подают только веганскую пиццу.
Создатели Daner Pizza Spot называют себя «первой неаполитанской веган-пиццерией в России». Еду здесь готовят в специальной дровяной печи.
Выбор пицц не слишком большой – семь вариантов, от классической «Маргариты» до сладкой с крошками Oreo.
Где: 8-я Советская улица, 4
Когда: ежедневно с 13:00 до 22:00
Сколько: средний счёт – 650 рублей
Фото: Instagram / @danerpizza
«Каха Go»
Кафе на Садовой открыла сеть грузинских заведений «Каха Бар». В новом месте стараются готовить и отдавать заказы посетителям максимально быстро.
«Каха Go» порадует не только вкусом, но и стоимостью необычных блюд. Тбилисские пончики стоят 90 рублей, хачапури – от 180 рублей, а цены на хинкали начинаются от 50 рублей.
Конечно, в грузинском заведении не обошлось без вина. Один бокал можно купить за 180 рублей.
Где: Садовая улица, 7-9-11
Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00
Сколько: средний счёт – 400 рублей