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Веганская пицца, паназиатский стритфуд: новые кафе и рестораны Петербурга

Автор:

«Огурцы»
© Фото: Instagram / @ogurtsinafontanke

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За последние несколько месяцев в Северной столице появилось немало новых мест с вкусными блюдами и приятной атмосферой. От кафе на месте BGL на Фонтанке до заведения со сладкой пиццей.

Solaris Lab

 

Видовая кофейня раньше работала в переулке Пирогова, а в конце 2019 года переехала на крышу бывшего завода «Степан Разин» на Курляндской улице.

В кафе с дизайнерской мебелью подают десерты и горячие напитки. Отсюда открывается вид на Исаакиевский собор, Финский залив и другие примечательные места Северной столицы.

Летом на крыше появится стеклянный купол. Помимо этого, там откроют концертную площадку.

Официальная страница

Где: Курляндская улица, 49

Когда: с воскресенья по четверг с 13:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 13:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 500 рублей
Фото: Instagram / @dariarepinad, @dezhda_na
 

Noir

 

В Noir сделан акцент на рыбе, морепродуктах и блюдах на их основе. В ресторане на Рубинштейна можно попробовать роллы, суши, тартары и другую еду в азиатском стиле.

Цены – не слишком высокие, но, например, набор из устриц, сашими, татаки и ежей стоит почти 4 тыс. рублей. Тем не менее есть и более демократичные позиции.

Официальный сайт

Где: улица Рубинштейна, 11

Когда: ежедневно с 18:00 до 02:00

Сколько: средний счёт – 1200 рублей
Фото: Instagram / @lichnoedelo
 

«Огурцы»

 

На месте бейгельной BGL на Фонтанке недавно начало работать инклюзивное кафе «Огурцы». В нём работают люди с особенностями развития психики и интеллекта.

«Огурцы» – проект мастерских «Простые вещи». Кафе получилось открыть на деньги, собранные с помощью краудфандинга.

Гостям предлагают на протяжении всего дня завтраки, а также веганские блюда, в том числе жареный картофель с грибами или пасту с песто. Среди напитков, помимо кофе и чая, есть какао и морс.

Официальная страница

Где: набережная реки Фонтанки, 96

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Сколько: средний счёт – 500 рублей
Фото: Instagram / @mariia_baghdadi, @ponomarevachristina
 

Chou Do

 

Проект «Буше» и японского шеф-повара Кадзу Кидзимы Chou Do расширился – на Загородном проспекте начало работать флагманское заведение сети.

В отличие от первой точки в ТРК «Сити Молл», новое место предлагает более широкое меню. В нём можно найти саке, рамен без бульона с мраморной говядиной или жареный тофу.

Обязательно стоит попробовать гёдза – своеобразные японские пельмени. Их в Chou Do готовят с яблоками, со свининой, с креветками и другими начинками.

Официальная страница

Где: Загородный проспект, 2

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей
Фото: Instagram / @ksushazamarina, @choudo.ramen
 

Batiscafe

 

Минувшей осенью в Столярном переулке открылось новое арт-пространство. Одним из первых в нём появилось заведение Batiscafe, в котором часто проводят мастер-классы и выставки.

В необычном кафе посетители могут не только выпить вкусные напитки, но и сами их приготовить. Помогают в этом профессиональные бариста.

В меню Batiscafe есть салаты, горячее, супы, завтраки и большой выбор напитков. Цены в кафе низкие, например, чашка эспрессо стоит от 70 рублей.

Официальная страница

Где: Столярный переулок, 9

Когда: с понедельника по пятницу с 07:30 до 23:00, в субботу и воскресенье с 07:30 до 00:00

Сколько: средний счёт – 400 рублей
Фото: Instagram / @batiscafe_spb
 

O’Asia

 

Сеть пабов O’Hooligans решила отойти от привычной концепции в O’Asia, месте с паназиатским стритфудом.

Заказы в заведении нужно делать у барной стойки, но приносят их официанты. За довольно небольшие деньги можно попробовать спринг-роллы с креветкой и кальмаром, жареный рис с говядиной, вьетнамские бутерброды с курицей и другую экзотику.

В скором времени в Петербурге появятся и другие точки O’Asia.

Официальный сайт

Где: Владимирский проспект, 13

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 600 рублей
Фото: Instagram / @oasia_spb
 

Daner Pizza Spot

 

В заведении, которое работает в пространстве «Третий кластер» на 8-й Советской улице, подают только веганскую пиццу.

Создатели Daner Pizza Spot называют себя «первой неаполитанской веган-пиццерией в России». Еду здесь готовят в специальной дровяной печи.

Выбор пицц не слишком большой – семь вариантов, от классической «Маргариты» до сладкой с крошками Oreo.

Официальная страница

Где: 8-я Советская улица, 4

Когда: ежедневно с 13:00 до 22:00

Сколько: средний счёт – 650 рублей
Фото: Instagram / @danerpizza
 

«Каха Go»

 

Кафе на Садовой открыла сеть грузинских заведений «Каха Бар». В новом месте стараются готовить и отдавать заказы посетителям максимально быстро.

«Каха Go» порадует не только вкусом, но и стоимостью необычных блюд. Тбилисские пончики стоят 90 рублей, хачапури – от 180 рублей, а цены на хинкали начинаются от 50 рублей.

Конечно, в грузинском заведении не обошлось без вина. Один бокал можно купить за 180 рублей.

Официальный сайт

Где: Садовая улица, 7-9-11

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счёт – 400 рублей
Фото: Instagram / @katemash_, @kakha.go
 

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