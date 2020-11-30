В Гатчине восстановят экологичность водоемов

В музее-заповеднике в Гатчине очистят водоемы. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Экология».

Оценку начатой очистки провели специалисты Росводресурса и комитета по природным ресурсам Ленобласти. В частности, экологи посетили реку Теплую, озеро Белое и Карпин пруд.

Состояние водоемов начали проверять в этом году - водолазы исследовали дно, на случай если в реке и озерах остались снаряды времен ВОВ. В ходе этих работ был найден и другой металлический мусор, например, подковы.

Представители заповедника отметили, что вода в озерах парка летом подгнивает - возможно, из-за донных отложений. Специалисты надеются, что очистка от ила поможет улучшить водообмен и общее состояние водоемов. Работы планируют завершить к 2022 году, достав со дна реки, озера и пруда тысячи кубометров донных отложений.

В будущем будет проведена очистка озер Черного и Филькина, а также Безымянного ручья.

Отметим, что скоро исполняется 255 лет со дня основания комплекса парков "Гатчина".