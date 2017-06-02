Куда сходить в Петербурге в июне

3 июня

Большой велофестиваль в парке «Сосновка» - рганизаторы обещают насыщенный развлечениями праздник. Основной заезд доступен для участников старше 14 лет, учащимся средней и младшей школы понравится спортивная игра «Зарница», а для малышей от двух до шести лет запланированы соревнования на беговелах.

Для всех, кто присоединится к велоквесту, проект «Неформальные достопримечательности» приготовил шесть испытаний-загадок в разных местах Выборгского района с сюрпризами и играми. Кроме того, гостей ждут красочные фотозоны, подарки от партнеров, мастер-класс по йоге, а также розыгрыш велосипеда. Необходима регистрация.

Расписание:

с 10:00 до 17:00 - детские гонки на беговелах;

13:00 - регистрация участников заезда, выдача номеров, инструктаж и торжественное открытие;

14:00 - старт велозаезда;

15:00 - велоквест «Неформальные достопримечательности»;

15:00 - игра «Зарница» для детей от 7 до 14 лет;

17:00 - розыгрыш велосипеда и подарков от партнёров. Предварительная регистрация на гонку обязательна.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Парк Сосновка - улица Жака Дюкло, 62

Когда: 3 июня с 10:00 до 17:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/veloopen

3 июня

Фестиваль «Петербург live». В этом году легенде русского рока Виктору Цою исполнилось бы 55 лет, фестиваль посвящен именно этой дате. В нем примут участие «Пикник», «Пилот», «Кукрыниксы», The Hatters, 25/17, «Северный Флот», «Бригадный подряд» и Ольга Кормухина. В качестве специального гостя выступит гитарист золотого состава «Кино» Юрий Каспарян. Гости «Петербург live» оценят не только лучшие хиты «Кино» в оригинальных версиях участников фестиваля, но и архивные кадры концертов и интервью Виктора Цоя на большом фестивальном экране.

Где: Дворцовая площадь

Когда: 3 июня в 18:00

Сколько: бесплатно

3-4 июня

Фестиваль воздушных змеев «Фортолет» - сотни огромных воздушных змеев поднимутся в небо над фортом «Константин». Украшать облачные просторы в Кронштадт приедут участники из разных уголков планеты. Они уже готовы удивить гостей своими творениями разных форм и расцветок, присоединиться к ним и попробовать управлять змеем сможет каждый.

Организаторы также приготовили для гостей фестиваля развлекательные и познавательные площадки и зоны с активностями. На мастер-классах можно будет попробовать сделать оригинальный летательный аппарат своими руками, в игровых - присоединиться к квестам. Кроме того, будут прыжки на батутах, веревочный парк, шоу флайбордистов, ярмарка, концерт, фуд-зона и многое другое.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: форт «Константин» - город Кронштадт

Когда: 3 и 4 июня с 12:00 до 20:00

Сколько: 200 рублей

Фото: vk.com/fortolet

3-4 июня

Ежегодный Urban Culture Festival в Музее уличного искусства. Музыкальная программа фестиваля порадует любителей экспериментальных урбан-стилей. Перед публикой предстанут герои альтернативного хип-хопа Anacondaz, Noize MC, рэп-трио «Хлеб», экстремальные электронщики-провокаторы Little Big, артистка лейбла Black Star Дана Соколова, белорусский исполнитель ЛСП, Хаски, «Триада», Скруджи и Вандер Фил.

Помимо насыщенной музыкальной программы, пространство фестиваля вместит зоны Tattoo, Skate & BMX, Rap Battle, Street Dance, Barber, Work Out, Spray Art, Kustom, Market и другие, объединяющие ярчайшие тематические проекты. Специальная выставка в пространстве музея соберет больше сотни кастом-байков и автомобилей.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Музей уличного искусства / Музей стрит-арта - шоссе Революции, 84

Когда: 3 и 4 июня с 12:30

Сколько: от 1000 рублей, 18+

4 июня

Воздушный парад истребителей и вертолетов, посвященный дню рождения 6-й армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, которая отметит 75 лет со дня образования. Звездами парада станут вертолеты и истребители, такие как Ми-24, Ка-52, МиГ-31БМ и Су-34.

Железные птицы обещают устроить настоящее зрелище, их мощь и синхронность действий покорят даже тех, кто ничего не смыслит в военной технике. Также организаторы предоставят гостям возможность поближе познакомиться с боевыми самолетами и вертолетами, которые займут места на рулевых дорожках аэродрома.

Всего в мероприятии задействуют более 30 единиц техники. Ярким дополнением станет выступление ансамбля песни и пляски ЗВО. Тех, кто пожелает присоединиться к празднику, не оставят голодными, - посетителям предложат отведать блюда полевой кухни. С собой необходимо взять паспорт.

Программа:

9:00 – 14:00 Торжественные мероприятия, посвященные 75 годовщине образования Ленинградского Краснознаменного объединения ВВС и ПВО.

10:00 – 14:00 Информационно-пропагандистская акция «Есть такая профессия - Родину защищать!», статический показ вооружения и военной техники объединения.

10:40 – 11:35 Воздушный показ авиационной техники. Показательные прыжки с парашютом. Показательные полеты семикратной абсолютной чемпионки мира среди женщин по высшему пилотажу Капаниной С.В. Показательные полеты пилотажных групп «Беркуты» и «Соколы России» (на вертолетах Ми-28н и самолетах Су-27).

12:00 – 13:00 Праздничный концерт.

Как добраться до аэродрома:

от Привокзальной площади на рейсовых автобусах и маршрутных такси №№ 188, 273, 376, 381 до аэродрома «Пушкин» (остановка «Саперная улица»). От станции «Красное Село» можно добраться на рейсовом автобусе № 273. От станции метро «Купчино» на маршрутных такси №№ 287 и 347. От станции метро «Звездная» или «Купчино» на рейсовом автобусе № 186.

Где: Военный аэродром «Пушкин» - город Пушкин, Старогатчинское шоссе, 4а

Когда: 4 июня в 10:00

Сколько: бесплатно

Фото: TVMilitary / YouTube

9-18 июня

Вот уже девять лет каждый июнь в Петербурге проходит грандиозный фестиваль «Императорские сады России». На несколько дней в Михайловском саду появляются ландшафтные композиции, садовые инсталляции и арт-объекты из растений, созданные мастерами под впечатлением от коллекций Русского музея.

В 2017 году исполняется 100 лет русской революции, своеобразным зеркалом которой стал русский авангард. Политические события начала XX века и культурный феномен находятся в тесной взаимосвязи. Кроме того, 2017 - Год экологии, в рамках которого по всему городу проводятся выставки, лекции и дискуссии, посвященные вопросам защиты окружающей среды. Эти два повода и дали тему фестивалю.

Гуляя по аллеям сада, зрители увидят произведения ландшафтного искусства, отсылающие к работам Казимира Малевича, Василия Кандинского, Владимира Татлина, Павла Филонова, Ивана Пуни, Натана Альтмана, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой и других новаторов XX столетия.

Официальный сайт

Где: Михайловский сад

Когда: с 9 по 18 июня с 10:00 до 22:00

Сколько: от 500 рублей

10-11 июня

Адепты Ктулху и фанаты «Черепашек-ниндзя», поклонники «Ведьмака» и любители Трансформеров соберутся на Большом фестивале комиксов и косплея. Здесь оживут культовые сериалы, станут реальными миры любимых фандомов, а персонажи мультфильмов и компьютерных игр сойдут с экранов, чтобы поболтать друг с другом за чашечкой кофе.

На фестивале будут работать сорок интерактивных локаций. Одним из самых популярных мест всегда является аллея авторов. Здесь посетители смогут пообщаться с маститыми и молодыми мультипликаторами, иллюстраторами, сценаристами и другими творческими личностями.

В этом году среди почетных гостей аллеи будут отцы «Черепашек Ниндзя» Кевин Истмен и Джим Лоусон, авторы сценария и художники Marvel, DC и Vertigo, а также художник из Великобритании Руфус Дэйгло. Среди приглашенных звезд российского YouTube - Данила Поперечный, Дмитрий Сыендук и Михаил Кшиштовский. Гостей также ожидают выставки, выступления музыкальных групп и многое другое.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Музей уличного искусства / Музей стрит-арта - шоссе Революции, 84

Когда: 10 и 11 июня с 12:30 до 21:00

Сколько: от 1400 рублей, 18+

Фото: vk.com/bigfestava

10-12 июня

Всероссийский фестиваль красок - организаторы приготовили десятки килограммов красок всех цветов радуги, насыщенную программу и другие развлечения: зажигательные игры, оригинальные конкурсы, сумасшедшие танцы.

По традиции на фестивале выступят популярные музыкальные коллективы и диджеи. На территории стадиона вы найдете локацию с угощениями и напитками. Для входа на фестиваль необходимо купить пакетик краски, а внутри, при необходимости, вы сможете приобрести «добавку».

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: стадион «Кировец» - Перекопская улица, 6/8

Когда: с 10 по 12 июня с 15:00 до 20:00

Сколько: стоимость пакетика краски уточняйте у организаторов

17-18 июня

Фестиваль фудтраков «Еда на колесах». В пространстве у Дома культуры рядом со станцией метро «Кировский завод» соберутся около 20 фудтраков, владельцы которых приготовят разные виды уличной еды.

Попробуйте оригинальный замороженный йогурт, авторские бургеры и хот-доги, трубочки с кремом, шаверму, горячие вафли, освежающие лимонады и другие вкусности в больших количествах.

Для удобства гостей будет оборудована зона фудкорта. Помимо дегустации стритфуда не забудьте заглянуть на ярмарку гастрономических деликатесов, поучаствовать в спортивных развлечениях и сыграть в настольные игры. Планируется также музыкальная поддержка фестиваля.

Где: Дворец культуры имени И. И. Газа - проспект Стачек, 72

Когда: 17 и 18 июня с 10:00 до 22:00

Сколько: бесплатно

17-19 июня

Фестиваль «Оперетта-Парк» возрождает торжества в садах и парках Петербурга. Музей-заповедник «Гатчина» предлагает любителям ярких зрелищ провести незабываемый вечер в живописных декорациях Серебряного луга, под стенами Гатчинского дворца. В празднике будут задействованы коллективы театра и цирка, танцевальные ансамбли, каскадеры и наездники Центра казачьей джигитовки.

В программу фестиваля «Оперетта-Парк» входят необычные прочтения любимых публикой оперетт «Свадьба в Малиновке» и «Мистер Икс». Грандиозный концерт звезд оперетты под аккомпанемент симфонического оркестра станет достойной кульминацией вечера.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Музей-заповедник «Гатчина» - город Гатчина, Красноармейский проспект, 1

Когда: 17, 18 и 19 июня с 20 до 22 часов

Сколько: от 500 рублей, 6+

Фото: gatchinapalace.ru / easyspb.ru

21 июня

Концерт «Ла-Ла Ленд» с симфоническим оркестром» в БКЗ «Октябрьский». Романтичный мюзикл «Ла-Ла Ленд» - один из самых титулованных и обсуждаемых фильмов за последний год. Если вы не прочь испытать на себе магию замечательного кино, стоит обратить внимание на уникальный сеанс, который состоится 21 июня с живым саундтреком в исполнении симфонического оркестра.

Где: БКЗ «Октябрьский» - Лиговский проспект, 6

Когда: 21 июня в 19:00

Сколько: от 1000 рублей, 6+

23 июня

Праздник «Алые паруса 2017». Тысячи людей выйдут на улицы города, чтобы стать частью всеобщего веселья и увидеть знаменитый фрегат с алыми парусами. С 20:00 до 22:00 выпускники и их гости будут собираться на Дворцовой площади, а остальные зрители - на Стрелке Васильевского острова. Старт программе в 22:00 даст театрализованный пролог на Дворцовой площади, а уже в 22:20 на обеих площадках начнутся концерты.

Программу на Дворцовой, как и в прошлый раз, будут вести Иван Ургант и Даша Александрова, а вот имена участников концертной части праздника заметно изменились. Если раньше подростки активно голосовали за группу «Сплин» в качестве хэдлайнера, то в этом году на сцену поднимутся группы «Серебро», «Сурганова и оркестр», Макс Барских и многие другие известные исполнители. Возглавит когорту артистов группа «Мумий тролль».

В 00:40 публику ждет завораживающее световое и пиротехническое шоу, кульминацией которого станет появление на Неве корабля с алыми парусами. В 01:10 зрители смогут вернуться к сцене: концертная программа возобновится и продолжится до 04:00. Метро в этот день будет работать без перерыва.

Где: Дворцовая площадь

Когда: 23 июня 20:00 - 24 июня 4:00

Сколько: бесплатно

Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»