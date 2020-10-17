В "Красном Бору" все еще сохраняется возможность утечки химических отходов

На полигоне "Красный Бор" в Ленобласти сохраняется опасность утечки отходов. Об этом, как пишет 78.ru, говорилось в ходе видеоконференции членов экокомиссии ГК "Росатом".

По данным экспертов, полигон, который работает более 50 лет для захоронения токсичных промышленных отходов, небезопасен. Ранее кембрийские породы глины считались надежным барьером для предотвращения загрязнения окружающей среды. Теперь же специалисты пришли к другим выводам.

В некоторых местах существуют проблемы подпора и подтопления открытых карт. Из-за осадков уровень отходов в них достиг критического уровня — до перелива осталось всего 10 см.

Работы по укрытию карт понтонами начались несколько лет назад.