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Патрушев заявил, что власти Петербурга медлят с улучшением экологии на полигоне "Красный Бор"

Автор:

vk.com/telmanacity

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По его словам, на полигоне скопилось около 2 млн тонн токсичных промышленных отходов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что власти Петербурга медлят с улучшением экологической ситуации на полигоне "Красный Бор".

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"Необходимо незамедлительно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе полигона, включая обеззараживание захороненных химических отходов", – цитирует ТАСС Патрушева.

По его словам, в "Красном Бору" сложилась критическая ситуация, вызванная захоронением около 2 млн тонн токсичных промышленных отходов.

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Беглов назвал ситуацию с полигоном "Красный Бор" "опасной экологической бомбой". Он считает, что два региона – Петербург и Ленобласть – самостоятельно решить эту проблему не в силах.

«Красный Бор» – крупнейший полигон для утилизации опасных отходов на территории Северо-Западного федерального округа. Расположен в Тосненском районе Ленобрасти в пяти километрах от Колпино.

На этом месте в 1990-х годах началось строительство завода по переработке отходов, в него вложили от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, но так и не завершили. Смольный решил не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей

В 2014 году у «Красного Бора» истекла лицензия на работу с опасными отходами. Роспотребнадзор не разрешил ее продлить и запретил принимать новые партии опасных отходов. Тогда же ведомство вынесло порядка 900 предписаний бывшему руководству полигона, в том числе Сергею Мацукову, но они остались невыполненными. В начале 2018 года дома у Мацукова провели обыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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