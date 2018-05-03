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Прокуратура проверит Росприроднадзор по СЗФО и деятельность его руководителя Олега Жигилея

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© Фото: s.ura.news

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Данная проверка должна будет последовать после обращения в Генпрокуратуру инициативной группы граждан: горожане выступили с многочисленными жалобами на работу департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу.

Обращение в Генеральную прокуратуру стало единственным выходом для петербуржцев, страдающих от несанкционированных свалок и бездеятельности Росприроднадзора по СЗФО и его главы Олега Жигилея. Многочисленные жалобы в само ведомство долгие годы остаются без ответа, а в арбитражном суде накопилось более 60 исков к данному департаменту. Есть претензии к Росприроднадзору и со стороны МЧС. Только в 2016 году спасатели обнаружили более 30 нарушений в его работе.

Особое беспокойство общественников вызывают «мусорные» проблемы Петербурга. На полигоне «Красный Бор», по словам активистов, разрушаются защитные дамбы, которые грозят региону масштабным разливом жидких ядовитых отходов. Застопорилась рекультивация свалки в Новоселках, которая отравляет воздух на севере города – по данным инициативных граждан, не хватает средств на закупку грунта для укрытия полигона, а Росприроднадзор в лице руководителя Олега Жигилея не дает разрешения на ввоз туда бесплатного грунта с городских строек. Тем временем вокруг города ширятся незаконные свалки. Жители Петербурга не хотят повторения ситуации в Волокаламске и настаивают, что бездействие Росприроднадзора серьезно угрожает экологии Северной столицы.

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Есть у активистов и объяснение подобной позиции ведомства и его руководителя – это банальная коррупция. Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования уже получил дурную славу как требующий «мзду» за любое решение и не идущий навстречу ни гражданам, ни другим смежным ведомствам.

«Ни с общественностью, ни с местными жителями именно в Росприроднадзоре СЗФО работа не ведется, – поясняет эколог-общественник Сергей Грибалев. – Вообще непонятно, на чьей они стороне».

Активисты надеются, что повышенное внимание прокуратуры и жесткие меры с ее стороны заставят наконец некоторых погрязших во взятках чиновников работать на благо региона.

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