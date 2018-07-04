Бурятию признали регионом с самым грязным воздухом в России

Роспотребнадзор составил рейтинг регионов страны с самым грязным воздухом. Список, основанный на данных за 2017 год, возглавила Бурятия, сообщили «Известия».

В правительстве Бурятии заявили, что Улан-Удэ, столица региона, постоянно входит в рейтинги городов с грязным воздухом. По словам чиновников, это связано с угольными котельными, которые выбрасывают канцероген бензапирен. Руководство республики собирается решить проблему при помощи централизации отопления.

В верхнюю часть списка Роспотребнадзора также попали Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым. Магаданская область и Чеченская республика оказались наиболее чистыми регионами.

Специалисты подчеркнули, что в России за шесть лет показатели загрязненности воздуха улучшились почти в два раза. В целом по стране менее 0,75% проб, проверенных экспертами, содержали химические примеси выше установленных нормативов.

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Руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич заявил, что в России необходимо поменять методы контроля за атмосферным воздухом. По его мнению, без усовершенствования системы нельзя дать полную оценку ситуации.

«Единственный город в России, который вошел в европейскую систему наблюдения, – Москва. Только там идет непрерывное автоматическое считывание уровня загрязнения атмосферного воздуха. Во всех остальных регионах оно проводится вручную, поэтому результаты не всегда отражают истину», – сказал Ревич.

Своим рейтингом поделились и специалисты Главной геофизической обсерватории Росгидромета. По итогам 2017 года городами с самым грязным воздухом признали Новокузнецк, Барнаул, Иркутск, Норильск, Улан-Удэ и другие.

В марте 2018 года общественная организация «Зеленый патруль» признала Петербург одним из наиболее экологически чистых городов страны. При этом самый грязный район Северной столицы – Выборгский, сообщил петербургский депутат Олег Капитанов со ссылкой на данные Петростата.

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