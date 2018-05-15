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Воздух Выборгского района оказался самым грязным в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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По количеству выбросов загрязнений район почти в два раза опережает Красногвардейский, занявший второе место.

Самый грязный воздух в Петербурге зафиксировали в Выборгском районе. Об этом депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Капианов написал со ссылкой на данные Петростата на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно данным, которые разместил Капитанов, за 2017 год в Выборгском районе в воздух попало больше 25. тыс. тонн загрязняющий веществ, 80% из которых – углеводороды. В Кировском районе, оказавшемся на втором месте, предприятия выбросили около 13. тыс тонн загрязнений, а в Приморском – почти 9 тыс. тонн.

«Добавим, этот рейтинг Петростата вряд ли объективно отражает ситуацию с экологией в городе. Например, по мнению исследователей, за год в Центральном районе в атмосферу попало всего 1,7 тыс. тонн загрязняющих веществ», – написал депутат.

По мнению Капитанова, список «вряд ли объективно отражает ситуацию с экологией в городе». Он считает, что статистику подготовили на основании разрешений на выбросы, которые получают промышленные предприятия.

Ранее Надежда Тихонова, другой депутат ЗакСа, предложила ввести штрафы для мусорных полигонов и заводов, источающих неприятный запах. Она подчеркнула, что жители Северной столицы, в том числе Выборгского, Курортного и Приморского районов, нередко жалуются на зловоние.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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