Московский район Санкт-Петербурга оказался в рейтинге загрязнения воздуха

В городе Санкт-Петербург смогли вычислить район с самым грязным воздухом.

В прошлом месяце, ноябре, провели пробы воздуха на количество содержания взвешенных веществ и аммиака. По результатам местных проб района оказалось, что именно в Московском районе, воздух самый грязный воздух.

Но остальным района Северной столицы тоже не стоит расслабляться. По информации, специалисты говорят, что по всем городу Петербургу ситуация с экологической точки зрения не самая лучшая. Также по пробам прошедшего месяца ноября специалистами было замечено превышение нормы некоторых веществ. В городе было зафиксировано превышение нормы в содержании воздуха диоксида азота в 1,2 раза.