В Смольном отчитались о ликвидации 86% городских свалок

С начала 2017 года в Петербурге ликвидировали 86% свалок, заявил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский на форуме "Соблюдение экологического законодательства в Санкт-Петербурге".

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, всего с начала года в городе зафиксированы 1178 свалок и навалов мусора. В основном власти работали над ликвидацией свалок, скопившихся с прошлых лет. Например, огромное скопление мусора на Канонерском острове планируется полностью ликвидировать до конца года.

Рублевский рассказал, что в основном свалки завалены строительными отходами. Менее 2% приходится на свалки твердых коммунальных отходов.

В пресс-службе комитета одним из главных событий Года Экологии в городе назвали закрытие полигона "Новоселки". В начале октября петербургские "справедливороссы" просили президента взять процесс его закрытия под особый контроль. Сейчас его готовят к рекультивации: в 2018 году на нее планируется направить 157 млн рублей.

Однако в Петербурге все равно остаются нерешенные проблемы. К ним в первую очередь относится скандальный полигон "Красный Бор". В 1990-е годы на его территории началось строительство завода по переработке отходов, в которое было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено.

В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить на это 140 млн рублей, однако рекультивация полигона с опасными отходами закончится лишь в далеком 2025 году.

"Красный Бор" - один из наиболее опасных объектов хранения промышленных отходов в регионе Балтийского моря. Он включен в список так называемый "горячих точек" ХЕЛКОМ, в связи с этим принято решение проверить его на безопасность, причем к исследованию привлекут европейских специалистов.

"Новоселки" обещали рекультивировать еще в 2009 году, но проект был заброшен. К нему вернулись только в 2017 году. Полтавченко отчитывался Путину о прекращении приема мусора на территорию свалки и начале рекультивации.

Но, несмотря на то, что Смольный активно рапортует о закрытии полигона на рекультивацию и строительстве на нем станции активной дегазации, на полигон продолжают свозить отходы. При этом власти заверяют, что на объект поступают лишь безвредные отходы четвертого и пятого классов опасности, но экологические активисты в этом сомневаются.

Ко всему прочему петербуржцы жалуются на неприятный запах в Красносельском районе. О той же проблеме уже пять лет говорят в Приморском, Выборгском и Курортном районе. Запах нечистот преследует петербуржцев и на улице, и на рабочих местах, и в жилых домах. Изначально Смольный обещал разобраться с проблемой, однако сейчас чиновники заявляют, что вредных веществ не обнаружено.