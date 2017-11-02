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Канонерский остров очистят от огромной незаконной свалки

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© Фото: Александр Кондратюк / РИА «Новости»

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Сейчас мусор занимает территорию более шести гектаров, объем свалочных масс – около 50 тыс. куб. метров.

В пятницу, 3 ноября, Канонерский остров начнут очищать от огромной незаконной свалки, сообщили в пресс-службе Кировского района.

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В настоящий момент незаконная свалка находится по адресу Канонерский остров, юго-западнее дома 3, корп.1, лит.А. Вывоз свалочных масс будет проходить под общественным контролем активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Петербурге.

Мусор занимает территорию более 6 гектаров, объем свалочных масс – около 50 тыс. куб. метров. Свалка состоит в основном из грунта и строительных отходов.

Заказчиком работ по ликвидации свалки на Канонерском острове выступила администрация Кировского района, проект был разработан в 2015 году. На эти цели из бюджета города было выделили порядка 39 млн. рублей. По результатам конкурса определен подрядчик – ООО «Экомир». Подрядчик оградит территорию, очистит ее и вывезет отходы на полигон. В соответствии с госконтрактом свалка должна быть полностью ликвидирована до 25 декабря 2017 года.

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Ранее широкий резонанс в городе и за его пределами вызвала ситуация с полигоном «Новоселки», осложняющего жизнь северным районам города гнилостным запахом. В начале октября петербургские «справедливороссы» попросили главу государства взять процесс закрытия полигона «Новоселки» под особый контроль и поручить профильным ведомствам не допустить размещения там отходов, кроме установленных проектом для технического этапа рекультивации. 

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