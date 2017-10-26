Смольный отказался строить мусороперерабатывающий завод на Волхонском шоссе

Смольный отменил постановление о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе, сообщает пресс-служба депутата Заксобрания Романа Коваля.

По словам парламентария, местные жители выступили против строительства завода вблизи их домов. Они опасались, что мусор на нем будут сжигать, а не перерабатывать.

В связи с этим депутат Коваль обратился к вице-губернатору Петербурга Игорю Албину, председателю комитета по инвестициям Ирине Бабюк, в комитеты по благоустройству и по промышленной политике, а также в другие профильные ведомства с просьбой выделить для завода другой участок.

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Строительство мусороперерабатывающего завода в Красносельском районе планировалось в рамках стратегического инвестиционного проекта "Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплексов на территории Петербурга".

Компания "Анабасис", выступившая инвестором, получила участок площадью 410 тыс. квадратных метров на Волхонском шоссе в аренду на 3 года по льготной ставке. Сумма инвестиций оценивалась в 4,5 млрд рублей, а Смольный рассчитывал выручить с проекта 28 млн рублей.