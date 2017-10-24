Параллельные «мусорные» миры Петербурга и Ленобласти: в чем отличие полигона от свалки и что создают из отходов

Отечественные полигоны коммунальных отходов, как правило, представляют собой санкционированные свалки. Их внешний вид и полное отсутствие менеджмента отражают действующую систему обращения с отходами, где толком нет сортировки, переработки и качественного учета. Как следствие, полигоны источают зловоние и горят, тем самым доставляя массу хлопот местным жителям, властям и природе региона. Яркий пример – полигон твердых отходов «Новоселки» в Левашово. Несмотря на то, что разумный подход к мусору пока находится в зачаточном состоянии, а производство отходов постоянно растет, другая мусорная реальность в России существует: корреспондент «Санкт-Петербург.ру» нашел такую на объектах компании «Автопарк № 1 «Спецтранс» – полигоне «Новый Свет-Эко» под Гатчиной и на мусороперерабатывающем предприятии, где из мусора умеют извлекать максимальную пользу.

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Первая точка нашего маршрута – поселок Новый Свет под Гатчиной. В стороне от населенного пункта расположился полигон коммунальных и промышленных отходов «Новый Свет-Эко» мощностью 900 тыс. тонн в год. В сопровождении главного эколога полигона Дмитрия Малюхина корреспондент «Санкт-Петербург.ру» осмотрел объект и оценил его принципиальные отличия от «классики жанра» вроде «Новоселок».

Полигон vs свалка: пять отличий

Первое отличие полигона от других – объект находится в частных руках. С одной стороны, это дает свободу внедрения технических решений за счет собственных средств, с другой, сетует руководство предприятия, – объект постоянно проверяют контролирующие органы.

Второе, можно сказать, революционное отличие в том, что в 2015 году на полигоне появилась первая в России станция активной дегазации, которая собирает свалочный газ из тела полигона и вырабатывает из него электрическую энергию. Проект создавался силами шведского холдинга Vireo Energy – изначально компания предлагала построить такую станцию на территории «Новоселок», но, получив отказ, направила инвесторскую инициативу в Гатчину. Производственная мощность станции на «Новый Свет-Эко» – 2,4 мВт в год, после запуска второй очереди она увеличится до 4,8 мВт в год. По словам руководства предприятия, работа станции приблизила полигон к общемировым экологическим стандартам: она минимизирует риск возгорания и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. Строительство станции дегазации на полигоне «Новоселки» затягивают с 2011 года.

Работа с отходами на полигоне начинается с контрольно-пропускного пункта. «Ему более 15 лет, и на сегодняшний день он считается одним из самых современным в России. Мы – одни из первых, кто начал принимать отходы в тоннах и вести их строгий учет. Как правило, отходы на полигоны принимают в куб. метрах, что противоречит действующим требованиям природоохранного законодательства РФ, поскольку мусор является «неоднородной субстанцией с различной плотностью», - рассказывает главный эколог, отмечая третье отличие полигона.

«Новый Свет-Эко»

Система работает так: сначала к КПП подъезжает мусоровоз – у него есть своя электронная карточка, выданная на основании договора. Водитель прикладывает карточку к электронной системе контроля доступа, а машина сразу же попадает на весы (две платформы весов расположены с двух сторон от операторской КПП). Водитель отдает документы оператору. Здесь же ведется дозиметрический контроль, чтобы определять уровень радиоактивности отходов – система работает круглосуточно в режиме онлайн. Когда мусоровоз направляется обратно, машину снова взвешивают – так автоматически вычисляют вес отходов. В момент, когда водитель прикладывает электронную карточку, на ней уже содержится подробная информация: о перевозчике, месте образования и типе отходов. Данные обрабатываются и суммируются – так формируется учет. Таким образом, ни один грузовик с отходами не может проехать на полигон «леваком» и разместить неизвестный мусор.

Четвертое, технологическое, отличие в том, что отходы на «Новый Свет-Эко» подвергаются первичной переработке. Этап проходит на автоматической станции сортировки. Путь бытового мусора начинается с разрывания пакетов. Специальный механизм легко извлекает и измельчает мусор, далее направляя его на конвейерную ленту. По ней мусор попадает в металлосепаратор, где из бытовых отходов извлекают черные металлы.

Документы на прием мусора на «Новый Свет-Эко»

Измельченный мусор без металлов попадает в динамический сепаратор. «Это, пожалуй, прорывная технология для мусороперерабатывающей отрасли, – подчеркнул главный эколог, – с ее помощью мы отделяет органическую часть ТБО, самую «проблемную» для полигонов. Когда органика отделяется, из отходов легче выделять вторсырье, сама же органика из отхода становиться полезным продуктом, используемым в технологических циклах полигона».

Из 100% отходов отбирают от 40 до 50% органики. То, что осталось после нескольких этапов сортировки, здесь прессуют и уже в таком виде размещают на полигоне. Хвосты (остатки) химически менее активны или более инертны. «В кубическом метре таких «хвостов» будет уже не 120 кг, а 800 кг, при таких условиях минимизируются образование фильтрата (темно-коричневая жидкость, которая выделяется на любом мусорном полигоне или свалке, – прим. ред.), минимизируется вероятность самовозгорания свалочных масс, а также делает их существенно более стабильными. Такую технологию можно внедрить совершенно в любом регионе страны», – уверен Дмитрий Малюхин.

Станция первичной сортировки и разрыватель пакетов на «Новый Свет-Эко»

Первичную переработку, в связи с ограниченной производственной мощностью сортировочного комплекса (около 200 тонн в сутки), проходит только треть привозного мусора.

«Органическая часть у нас компостируется и используется для отсыпки откосов, а также пересыпки свалочных масс. Я сейчас покажу, что происходит дальше», – известил Дмитрий Малюхин и представил корреспонденту результат своего эксперимента: компост или «техногрунт», который получился из пищевых остатков уложили на тело полигона. Через некоторое время на мусорной горе вырос густой покров из различных трав.

Станция активной дегазации на «Новый Свет-Эко»

«Почву или субстрат можно оценить по количеству биомассы на кв. метр – в нашем регионе это 1,5-2 кг – для улучшенного сенокоса, – пояснил эколог. – В случае с нашим экспериментом получается настолько продуктивный фитоценоз, что образуется до пяти кг биомассы на кв. метр. В общем, при желании здесь (на полигоне) можно и розы выращивать». По словам главного эколога, растения – активный естественный участник химических процессов, поскольку они буквально «съедают» углекислый газ и метан, а также ускоряют превращение органики в гумус. «При такой технологии полигон оказывает минимальное воздействие на окружающую среду», – резюмировал Дмитрий Малюхин.

Кроме учета, сортировки и дегазации на «Новый Свет-Эко» собирают фильтрат, что можно выделить в пятое отличие. Его перегоняют в две большие емкости, после чего насосными станциями перекачивают обратно в тело полигона, температура внутри терриконов довольно высокая – до 60°, так что часть фильтрата испаряется. Сточные воды с фильтратом в теле удерживают специальные дамбы.

Тело полигона, заросшее травой

Топливо и беседки из мусора

После знакомства с полигоном корреспондент «Санкт-Петербург.ру» отправился на вторую экскурсию на не совсем обычный мусороперерабатывающий комплекс. Предприятие – еще одна «дочка» АО «Автопарк № 1 «Спецтранс». Завод мощностью сто тыс. тонн в год расположен на Старообрядческой улице в Московском районе Петербурга. Здесь, кроме сортировки по фракциям, в мусоре находят ресурс и для экспериментальной работы. В итоге, от каждой партии мусора остается лишь 25% – остатки прессуют и в таком виде отправляют на «Новый Свет-Эко». Остальные 70% мусора становятся вторсырьем.

Пункт приема отходов на мусороперерабатывающем предприятии «Автопарк № 1 «Спецтранс»

На проходной предприятия нас встретил начальник обособленного подразделения «Комплекс по переработке отходов Старообрядческая» Илья Михайлов. Он продемонстрировал, на что годится содержимое наших мусорных мешков.

Сначала грузовики с отходами взвешивают и проверяют на радиацию – точно так же, как это происходит на гатчинском полигоне. Затем мусор разгружают в приемном блоке и по конвейеру направляют в измельчитель. На разгрузке работает несколько человек, которые сразу выбирают из общего потока листы товарного картона, крупногабаритные отходы. Механизм измельчителя рвет мусорные пакеты и готовит мусорную массу к тщательной сортировке по видам, чтобы выделить бумагу или пластик. После измельчения мусор подается на сортировку. По конвейеру он проходит через железоотделитель – здесь находится рабочий, который сортирует отделенные металлы.

Линия сортировки отходов на мусороперерабатывающем предприятии «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Затем отходы попадут в дисковый сепаратор, где отсортировываются частички до 90 мм. «Они насыщены органикой, минералами и другими компонентами, а из этого мы делаем «конфетку» - органоминеральную смесь», – сообщил Михайлов. Эту смесь из пищевых отходов, песка, листвы, уличного смета накапливают, отправляют на специальные площадки и готовят компост. В результате получится тот самый грунт, которым пересыпают откосы полигона «Новый Свет-Эко».

Итак, из мусора убрали металлы и органику. После этого он по конвейерным лентам поднимется на оптическую сортировку, где из потока выделят цветной металл (чаще алюминий) и полимеры (без ПВХ) – это бутылки, пакеты, товарная пленка. «Здесь мы видим работу оптико-пневматических сепараторов и компьютера. Техника проводит спектральный анализ мусора, а затем выделяет из потока полезную часть», – описал технологию Илья Михайлов. Важно, что на каждом этапе качество машинной сортировки контролируют люди.

Линия сортировки отходов на мусороперерабатывающем предприятии «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Вторая машина отделяет бумагу, причем на выходе она полностью пригодна для переработки. «Бумагу протряхивают на 40 валах. Промасленная и сильнозагрязненная бумага сюда не проходит. В итоге на линии мы видим совершенно чистую бумагу без упаковки и загрязнений», - пояснил начальник предприятия.

Все полезное, что удалось отделить (пластик, бумага и металлы), прессуют и обвязывают. Получаются внушительные кипы вторичного сырья – они аккуратно разложены по периметру помещения. Но то, что мы увидели, – еще не конец сортировки.

В конце производственного помещения стоит еще одна машина, которая отбирает из порядком выпотрошенного мусора части, пригодные для изготовления RDF-топлива (Refuse Derived Fuel). Это топливо из мусорной трухи: кусочки древесины, бумажные остатки, ветошь, кожа, резина и пр. Ее мельчат до получения воздушной, легкой массы (на ощупь субстанция похожа на паклю или минеральную вату), которую прессуют в цилиндрические топливные брикеты.

RDF-топливо

«Это высококалорийный продукт, стойкий к влажности. Он не пахнет и не разлагается. Такое топливо в печи сгорает практически без остатка. Технология позволяет экономить газ или уголь, а также существенно сокращается процент отходов, которые попадут на полигон, – пояснил Илья Михайлов, отметив, правда, что данная технология, хоть и соответствует необходимым нормам безопасности, пока лишь частная инициатива – город не слишком интересуется подобными разработками. – Пока мы развиваем только один проект. Он связан с заменой на одной из котельных угольного котла – это будет эксперимент». Такое топливо может с успехом применятся в цементных печах.

Уже на выходе из производственного корпуса мы обнаружили настоящий «мусорный креатив»: на небольшой открытой площадке стояли яркоокрашенные скамейки, детские беседки, столы, плиты, ограждения. Новшество в том, что жизнерадостные элементы благоустройства (как и RDF-топливо), тоже создали из мусора, на базе предприятия на Старообрядческой.

О технологии производства прекрасного и полезного из отходов нам охотно поведал генеральный директор компании «Автопарк № 1 «Спецтранс» Анатолий Язев. «Это (беседки, скамейки и пр.) изделия из песчано-полимерной смеси: различные полимеры – в основном, различные пленки, которые менее востребованы на рынке вторсырья, – смешиваются со стеклом и песком, после чего получается очень прочный нетоксичный материал. Он не впитывает влагу, как бетонные изделия, и прочнее обычного пластика. То, что вы видели, – это образцы, которое мы в дальнейшем хотим запустить в большое производство и расширить линейку. Сейчас мы получаем заключение Роспотребнадзора. Я уже сделал предложение жилищному комитету и районным администрациям, а в будущем году начнем внедрять нашу песчано-полимерную продукцию повсеместно».

По словам Анатолия Язева, 600 тыс. тонн коммунальных отходов из Петербурга и Ленобласти приходятся на долю ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс». Производственные мощности предприятия позволяют переработать треть, то есть около 200 тыс. тонн отходов.

Беседы о судьбах отрасли

Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» в беседе с топ-менеджерами компании: Анатолием Язевым и гендиректором полигона «Новый Свет-Эко» Евгением Дегтяревым, не мог не затронуть проблемы отрасли.

«О какой работе с отходами можно говорить, когда нет элементарного учета отходов, – обозначил позицию Анатолий Язев, – бесконтрольность и безотчетность превратили полигоны в криминальную среду. Чтобы городская система обращения с отходами пришла в норму, необходимо для начала внедрить учет отходов для каждого полигона. Чтобы система фиксировала вес и происхождение мусора».

Кипы с вторсырьем на заводе «Автопарка № 1 «Спецтранс»

Генеральный директор «Новый Свет-Эко» Евгений Дегтярев посетовал, что, несмотря на очевидную благообразность полигона и его технологическую оснащенность, у него есть трудности. Связаны они, по его словам, с резко негативным отношением общественности к полигонам ТБО и ограниченной мощностью объекта. «2017 год был объявлен Годом экологии в России. Я был уверен, что это поможет решить проблемы мусороперерабатывающей отрасли. Например, строительство заводов по переработке, создание качественных полигонов. По сути оказалось, что это год расправы над полигонами, – поделился наблюдением Евгений Дегтярев. – От нашего полигона, например, общественность тоже не в восторге – никому (и мне лично) совсем не хочется видеть из окна горы. Здесь мы и возвращаемся к проблеме номер один – куда девать мусор? Чтобы что-то закрыть, надо для начала что-то построить – завод или новый полигон. И я рад, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко тоже эту мысль разделяет и проблему отходов видит».

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Евгений Дегтярев напомнил, что поток мусора увеличился в Новом Свете только после закрытия полигона «Южный» (предприятие ГУП МПБО-2») на Волхонском шоссе, когда потоки коммунального мусора из южных районов Петербурга хлынули на «Новый Свет-Эко». «Сейчас закрыли прием отходов на «Новоселках» и уже звонят по поводу заключения договоров с нами. Я отказываю, поскольку мы вынуждены беречь небезграничные мощности полигона», – рассказал руководитель предприятия. В планах, озвученных властями Ленобласти и руководством «Автопарка № 1 «Спецтранс», рекультивацию полигона могут начать чрез три года, подготовка уже начата сегодня.

«Новый Свет-Эко»

По его мнению, выйти из сложившегося мусорного кризиса поможет единый региональный оператор, «чтобы все средства и ответственность концентрировались в одних руках», и современные мощные заводы. В Петербурге единого регионального оператора обещают выбрать уже в 2018 году. Новые мусороперерабатывающие предприятия не появлялись в Петербурге и Ленобласти с конца 90-х годов. В 2012 году власти города анонсировали: к 2015 году в Левашово (рядом с Новоселками) появится новый мусороперерабатывающий завод. Проект планировали в рамках ГЧП с греческим консорциумом Helector S.A. — Aktor Concessions S.A. — Aktor S.A. Из-за кризиса проект остался на бумаге и пока «ожидает» своего часа. В мае 2017 года руководство МПБО-2 заявило о необходимости модернизации мощностей завода в Янино.

Фото и видео к тексту: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»