Самостоятельно покупаем ОСАГО: бумага или онлайн

Центральный банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензии у страховых компаний «Национальные страховые традиции» и «Медика-Восток», а также приостановил действие лицензии у «ХОСКА». Теперь обладатели полисов ОСАГО, в отличие от банковских вкладчиков, избавлены от необходимости изучения новостных лент. Даже в случае отзыва лицензии у страховщика по ОСАГО полис будет действовать до истечения срока исполнения сторонами взятых на себя обязательств: безаварийной езды страхователя или выплат страховщика при наступлении страхового случая.

Читайте также из рубрики «Мелкий шрифт»:

Назад в 90-е: чем грозит заключение договора гражданско-правового характера вместо трудового

ОСАГО как обязательный вид страхования давно стал рутиной, напоминающей о себе ровно раз в год. Большинство автовладельцев с первой попытки не могут назвать свою страховую компанию, они покупают полис в первом же подвернувшемся месте, будь то станция техосмотра или некий офис в торговом центре, и зря: с появлением возможности покупки онлайн-ОСАГО рядовой автолюбитель может сэкономить, самостоятельно изучив цены страховых компаний и выбрав наиболее привлекательный для него вариант.

Договор страхования об ОСАГО стандартный у всех страховых компаний: его текст един и незыблем, как конституция. Сам по себе полис ОСАГО и есть свидетельство того, что вы присоединились к условиям и ограничениям по данному виду страхования. Однако ряд базовых моментов перед покупкой полиса знать все же необходимо, во всех нюансах разбирался «Санкт-Петербург.ру».

Тарификация четырехколесного друга

Единой стоимости ОСАГО не существует. Итоговая стоимость полиса для автолюбителя каждый год будет разной, даже если страховаться в одной и той же компании. Банк России, как регулятор рынка страхования, устанавливает так называемый базовый тариф – вилку с минимальным и максимальным значением. Сегодня для легковых автомобилей он составляет от 3432 до 4118 рублей.

Для расчета окончательной стоимости полиса тариф умножается на 12 коэффициентов, которые тоже устанавливает ЦБ (регион покупки, мощность транспортного средства, безаварийность, возраст и стаж водителя, их количество и т.п.). Коэффициенты могут снижать или повышать стоимость, но не ниже минимального порога в 3432 рубля. Выше максимального – пожалуйста.

Уточнить будущую стоимость полиса можно на сайте любой страховой компании (обязательство о наличии онлайн-калькуляторов с инструкцией вменено страховщикам федеральным законом).

Перебирая коэффициенты (вероятно, касающиеся лишь стажа, безаварийности и количества допущенных к управлению водителей, так как другие нормативы в виде мощности двигателя или региона регистрации автомобиля в реальной жизни поменять достаточно проблематично), можно определить свою будущую страховую компанию. Конечная стоимость зависит вовсе не от поведения на дороге водителя, а от выбора страховщика, от какой величины базового тарифа он будет продавать полисы: от минимальной или приближенной к максимальной.

В середине мая стало известно, что ЦБ РФ с 31 августа 2018 года собирается повысить базовый тариф и изменить значения коэффициентов, что приведет к удорожанию полисов на 15-20%. Подтверждения этой информации пока нет, но волноваться раньше времени не стоит: тарифы будут повышены, и покупать полисы придется в любом случае. Впрок купить полис ОСАГО не получится, так как максимальная отсрочка вступления полиса в действие составляет 30 календарных дней, то есть сегодня полис можно купить с началом периода страхования не позднее конца июня.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

Выбор страховщика

Покупать полис ОСАГО, ориентируясь исключительно на его цену, все же не стоит. Хотя законом определены максимальные выплаты при наступлении страхового случая до 400 тыс. рублей за ущерб имуществу и до 500 тыс. рублей за вред здоровью пострадавшего или его жизни, каждый страховщик самостоятельно определяет размер конечной выплаты. Известность, открытость или масштабность компании на процесс не влияет. Автолюбитель должен сам ввести свои собственные коэффициенты выбора в противовес повышающим коэффициентам Банка России.

Наибольший вес должна иметь цена полиса. Второе по значимости – хоть какая-то известность компании (беглый просмотр упоминаний потенциального страховщика в ленте новостей того же «Яндекса» может кардинально повлиять на решение выбора). Третье – многопрофильность компании.

Работа только с одним видом страхования – ОСАГО – должно вызывать сомнения. В конце концов, на рынке выживают мультипрофильные титаны, а не монопродуктовые торговцы, даже в гипермаркетах помимо еды и повседневных бытовых мелочей давно стали продавать турпутевки и автомобили.

Читайте также из рубрики «Мелкий шрифт»:

Как не погореть вместе с квартирой: заключаем договор страхования имущества

Четвертым критерием может стать наличие офиса компании в вашем городе. В современном виртуальном мире возможен электронный документооборот, однако в данном случае можно проявить консервативность и предпочесть ту компанию, в которую можно приехать с пакетом документов на возмещение ущерба, не теряя время на их пересылку заказными письмами с уведомлением о вручении. Кто знает, вдруг такое требование появится, если юристы компании не поверят сканам.

Шестым критерием можно рассмотреть структуру собственников компании. Это полностью открытая информация – тут уж дело вкуса, доверять физическим лицам, концернам или иностранным владельцам из офшорных зон.

Последним однозначно должен стать эстетический вкус: если не нравится цветовая гамма логотипа компании или ее название не созвучно вашиим внутренним духовным устоям, смело выбирайте другую.

Традиционное предостережение, которое никто не читает

Без ОСАГО ездить нельзя. Штраф от ГИБДД ерунда в сравнении с потенциальными расходами в случае аварии на дороге. Водитель без страховки будет возмещать абсолютно весь вред. Это не только металл, но и здоровье пострадавших. Суммы могут вырасти многократно.