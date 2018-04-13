«Доктор действовал на благо – жалко, благо не мое»: как не дать себя обмануть частной клинике

Бесплатная консультация и огромные скидки

Екатерина Филиппова записалась в «Здравмед» на бесплатную консультацию к флебологу, чтобы решить проблему, связанную с венами. Сначала женщина не заметила никакого подвоха: ее встретил вежливый персонал, играла расслабляющая музыка. Немного смутили необжитые полупустые помещения без мебели, но Екатерина не придала этому значения. Доктор сделал УЗИ, после чего пациентке объявили, что у нее серьезные проблемы с венами, причем с центральными, а не с периферическими. По периферическим к сердцу возвращается кровь от мышечных тканей рук и ног, а центральные выполняют более важные функции – к примеру, легочные вены несут обогащенную кислородом кровь к сердцу.

По версии врачей «Здравмеда», единственным способом лечения этого недуга был дорогостоящий курс инъекций. Далее в кабинет зашли четыре человека, в том числе главный врач. Все они подтвердили, что проблема серьезная, и пациентка поддалась на уговоры, согласившись взять курс лечения в кредит. Екатерина рассказывает, что больше всего ее привлекла огромная скидка, которую предложила клиника, и то, что серьезная сумма, разбитая на ежемесячные платежи, оказалась посильной. Кредит на сумму 114 тыс. рублей предоставил банк «Восточный».

«Клиника может предложить вам обратиться в конкретный банк, либо предоставить рассрочку от своего имени. В медицинском центре вполне может находиться представитель банка, с которым вы и заключаете договор. При этом вы имеете полное право обратиться за кредитом в другой банк – никто не заставляет сотрудничать именно с тем, который предлагает клиника», – поясняет юрист Сергей Сапожников.

Подписав все документы, Екатерина вернулась домой, где и вышла, как она сама говорит, из «трансового» состояния. Пообщавшись с мужем и почитав отзывы о клинике в интернете, женщина поняла, что приняла поспешное решение под давлением. Банк два раза отказывался принимать заявление об отзыве кредита, ссылаясь на то, что он выдан клинике «Здравмед», а не пациенту. На самом деле, клиент несет ответственность только перед тем, с кем заключает договор. В данном случае это банк «Восточный». Если бы кредит действительно был выдан «Здравмеду», Екатерина не несла бы никаких обязательств по его выплате. После нескольких походов в «Здравмед» женщине все-таки закрыли кредит – Екатерина считает, из-за того, что она пришла в клинику с мужем. Женщине повезло: клиника не успела начать прописанные процедуры.

Фото: Варвара Гертье / РИА «Новости»

Психологическая атака

Любовь Кубарева получила приглашение на бесплатную консультацию от «Здравмеда» на электронную почту. У женщины и до этого были проблемы с венами, но лечащий врач в государственной клинике сказал, что в ее случае необходима операция, на которую Любовь не решилась. То, что происходило в «Здравмеде», пациентка называет «психологической атакой»: в кабинет, как и в случае с Екатериной, входили люди, не представившись, запугивали страшными последствиями отказа от лечения. Зато операция, по версии врачей, пенсионерке не требовалась – только дорогостоящие процедуры.

В тот момент у Любови была сложная финансовая ситуация: у женщины уже был кредит, и она была уверена, что еще один ей просто не дадут. Она пыталась отбиться от наседавших врачей, чтобы принять решение на следующей неделе, посоветовавшись с близкими, но доктора убеждали, что будет поздно. В итоге Любовь подписала кредитный договор на 30 месяцев под 37% годовых на сумму около 100 тыс. рублей с банком «Ренессанс Кредит». В процессе лечения финансовое состояние пенсионерки ухудшилось, и она обратилась в клинику с просьбой об отмене кредита – ей, конечно, отказали. Пришлось искать варианты рефинансирования.

В конце процедур, которые, нужно сказать, и правда имели некоторый эффект, женщине обещали выдать специальное лечебное белье. После замеров нужно было подождать какое-то время и позвонить в клинику. Администратор сообщил, что и хирурга, и терапевта, которые вели пациентку все это время, якобы уволили. Любовь, неконфликтный по натуре человек, решила в «Здравмед» больше не обращаться.

После прохождения курса лечения женщина заметила еще один интересный факт: в договоре было указано, что ей все это время оказывали косметические, а не флебологические услуги. В суд Любовь Кубарева решила не обращаться, потому что считает, что у «Здравмеда» «все схвачено».

Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»

Как обезопасить себя?

Доказать, что кредит или услуга были вам навязаны, в российском суде действительно практически невозможно. Если, конечно, врачи не стояли возле вас с пистолетом у виска и не вкалывали психостимуляторы насильно.



Первое, что нужно сделать перед походом в клинику, – прочесть отзывы в интернете и проверить необходимые лицензий и документы. Вас должны насторожить как отрицательные отзывы, так и исключительно положительные и однотипные. Если сайт компании внушает доверие, а негативных отзывов вы нигде не нашли, то возьмите с собой мобильный телефон с доступом в интернет, когда решитесь все-таки пойти на процедуры.

Доступ в интернет понадобится, чтобы перед подписанием документов проверить, есть ли у медцентра лицензия, а у медперсонала образование, подтвержденное соответствующими сертификатами. Закон «О защите прав потребителей» гарантирует вам возможность потребовать достоверную информацию об исполнителе услуг и реализуемых им товарах и работах. В случае с Любовью оформление процедур как «косметологических» как раз могло быть связано с тем, что медперсонал не имел необходимых флебологических лицензий.

Фото: Варвара Гертье / РИА «Новости»

Приказ Минздрава России № 707н гласит, что заниматься флебологией, или по-другому лечением вен, могут врачи со следующими специальностями: «хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «ультразвуковая диагностика». У врачей обязательно должно быть высшее образование в области «Лечебного дела», «Педиатрии». Если речь идет о специалистах в области ультразвуковой диагностики, то они также могут иметь образование по специальностям: «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика».

Медицинская лицензия самого учреждения состоит не только из титульного листа. Она должна быть оформлена как минимум на трех листах государственного образца. Приложение к лицензии – обязательная ее часть. В ней должны быть полностью раскрыты данные об оказываемых услугах медцентра.

Государственный сервис, где вы сможете проверить наличие медицинской лицензии: http://www.roszdravnadzor.ru/services/licenses

Государственный сервис, помогающий найти информацию о выданных разрешениях Росздравнадзора о ввозе медицинских изделий на территорию РФ: http://www.roszdravnadzor.ru/services/importmed

Обратите внимание, оформлен ли у компании уголок потребителя. Согласно российскому законодательству (ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей»), любое предприятие, оказывающее услуги, должно иметь специальный информационный стенд. Перед подписанием любых документов внимательно прочитайте их несколько раз. Недобросовестные клиники могут подсунуть вам кредитный договор вместе с договором об оказании услуг, вы подпишете не глядя и только потом выясните, что должны банку крупную сумму. В самом договоре об оказании услуг должны быть подробно прописаны все процедуры, которые клиника обязуется выполнить, а также их стоимость. Если во время консультации вам навязчиво предлагают дорогостоящее лечение – это повод задуматься и проконсультироваться как минимум с еще одним специалистом.

Фото: Варвара Гертье / РИА «Новости»

Что делать, если попался?

Если вы уже подписали договор, но процесс лечения вас не устраивает, вы в любой момент можете расторгнуть его в одностороннем порядке – такую возможность дает статья 782 Гражданского кодекса РФ. Правда, в ней же указано, что услуги, которые медицинский центр уже успел вам предоставить, придется оплатить. Поэтому во время лечения особое внимание нужно уделять актам об оказании услуг. Внимательно смотрите, за что расписываетесь и действительно ли процедуры, указанные в акте, были проведены.

Чтобы отозвать договор об оказании услуг, нужно просто отправить уведомление об отказе от исполнения обязательств по договору в клинику заказным письмом. Для того чтобы правильно его составить, лучше обратиться к юристу. Если вы еще не оплатили услуги, предусмотренные договором, – этого достаточно. Если же клиника оказала только часть оплаченных услуг, либо и вовсе не оказывала услуг, но при этом отказывается возвращать деньги – необходимо обращаться в суд. У клиники есть только 10 дней, чтобы ответить на ваше уведомление.

С расторжением договора о кредите сложнее – возможность отказаться от выплат зависит от отдельных пунктов договора и от того, успел ли банк перечислить деньги по соглашению на счет клиники.

Если услуги были оказаны, но некачественно

Если вы подозреваете, что вам умышленно поставили неверный диагноз, ввели в заблуждение и прописали неподходящие процедуры, либо лечение нанесло вред вашему здоровью – первым делом обзаведитесь заключением другого врача, который подтвердит ваши подозрения. Это поможет в дальнейшем, но не гарантирует победы – суд в любом случае обратится к эксперту, который будет предупрежден об уголовной ответственности в случае заведомо ложного заключения.

Есть два варианта: подать гражданский иск о защите прав потребителя или обратиться в правоохранительные органы с просьбой о проверке медцентра.

На основании заключения врача (впрочем, это возможно и без него) суд назначит экспертизу. Помните, что ее вынуждена будет оплатить проигравшая сторона. Как показывает судебная практика, подобное дело можно выиграть, если судмедэксперт встанет на вашу сторону, но для этого нужно приложить некоторые усилия и привлечь качественного юриста.

В качестве основания для проверки правоохранительных органов, лучше, опять же, предоставить заключение врача, а в заявлении описать все подробности дела. Для того чтобы понять, в чем заключается состав дела и в какой надзорный орган лучше обращаться (а это может быть прокуратура, Следственный комитет или Роспотребнадзор), лучше попросить о помощи квалифицированного юриста.

«Сами вы вряд ли сможете грамотно квалифицировать произошедшее и обратиться в нужный орган, поэтому без помощи юриста в такой ситуации не обойтись. Если в процессе проверки прокуратура или Следственный комитет найдут нарушения – может быть возбуждено уголовное дело, если нет – вы можете пожаловаться в вышестоящую инстанцию. Как правило, прокуратура активно подключается к делу в том случае, если был нанесен тяжкий вред здоровью. В другой ситуации добиться проверки будет сложно», – считает юрист Сергей Сапожников.