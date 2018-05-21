Уговорили на кредит: как расторгнуть договор на оказание платных медуслуг и закрыть кредит

Промоутеры частного медицинский центр «Ла Гранде Белецца», расположенного недалеко от станции метро «Лиговский проспект», в Остропольском переулке, 4, в буквальном смысле зазывают пациенток с улицы, раздавая им листовки и собирая номера телефонов потенциальных «жертв».

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Настойчивые убеждения посетить клинику, хотя бы просто для бесплатной консультации, делают свое дело. 70-летняя женщина поддается на уговоры и приходит в медицинскую организацию. Уже несколько лет ее беспокоят боли в правой ноге, но все это время в городской поликлинике затрудняются поставить точный диагноз. Чего не скажешь о частном медицинском центре. Там ей прописывают курсы массажа: десять сеансов примерно за 60 тыс. рублей. В эту же стоимость включены несколько сеансов озонотерапии. На оказание таких услуг пенсионерке в организации оформляют кредит с рассрочкой на год и с 18-процентной ставкой. Придя домой, она рассказывает о лечении дочерям. На семейном совете принято решение отказаться от сомнительных и дорогих медуслуг.

Такие доверчивые мамы и бабушки, которые, покупаясь на проявление «заботы» об их здоровье и красоте, вступают в многочисленные ряды пациенток частных клиник и компаний, есть у многих из нас. Лечение это не из дешевых, и без получения потребительского кредита оплатить такое «внимание» не представляется возможным. «Санкт-Петербург.ру» вместе с юристом внимательно изучил документы, которые подписала пенсионерка с медцентром «Ла Гранде Белецца».

Какие возникают риски?

Основной риск здесь даже не сам договор – он типовой, а документ об «информированном добровольном согласии» на совершение того или иного действия медицинского характера. Руководитель юридического центра «Высшая инстанция» Иван Шевельков поясняет, что, подписывая его, потребитель соглашается на все процедуры. Это, к примеру, может быть оперативное вмешательство.

При этом не всегда вас действительно ознакомили со всем, что было необходимо знать о лечении. Хотя это нарушает прямое требование как закона об охране граждан, так и закона «О защите прав потребителей». Опровергать добровольное информированное согласие, данное потребителем, в случае если что-то пошло не так, придется самому потребителю. Причем непосредственно в судебном процессе, поэтому необходимо крайне внимательно читать такие документы.

«В целом договор составлен в соответствии с нормами закона «О защите прав потребителей», а также законодательства об охране здоровья граждан, но это в любом случае не исключает возможности оказания некачественных медицинских услуг», – заметил Шевельков.

Фото: Flickr/alt-n-anela

На каком основании можно расторгнуть договор?

В медицинской организации вряд ли с энтузиазмом отнесутся к требованию о расторжении договора и возврате денежных средств, но расторгнуть такой договор можно.

«По общему правилу, договор можно расторгнуть при существенном нарушении одной из сторон его условий или обстоятельств. Причем изменение обстоятельств должно быть настолько существенным, что стороны при таких обстоятельствах не стали бы заключать договор. А также в случае, если в законе или в самом договоре прямо указана такая возможность (ст. 450 и 451 ГК РФ), – поясняет Иван Шевельков. – Но у нас договор возмездного оказания услуг. В этом случае клиент имеет право на односторонний немотивированный отказ от исполнения договора, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (ст. 782 ГК РФ, Постановление Пленума ВАС РФ № 16 «О свободе договора и ее пределах», а также судебные акты высших судов РФ)».

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Шевельков обращает внимание на то, что в данном договоре заказчик – гражданин, а исполнитель – юридическое лицо, а это означает, что на такие правоотношения распространяется закон РФ «О защите прав потребителей». В соответствии со статьей 32 этого закона, пациент может всегда расторгнуть договор об оказании платных услуг, если рассчитается с клиникой за все уже оказанные услуги. Тем более, что других условий расторжения в договоре не указано.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Как расторгнуть договор?

Чтобы расторгнуть договор, необходимо письменно уведомить медицинский центр или клинику об отказе и потребовать вернуть деньги. То есть нужно написать заявление на основе данных из договоров об оказании платных медицинских услуг и о предоставлении кредита.

В нашем случае клиника «Ла Гранде Белецца» должна была вернуть деньги банку, так как тот уже перевел ей средства для лечения пенсионерки.

Пациенту клиника должна письменно сообщить о расторжении договора об оказании медуслуг, если иного не указано в договоре. А иного в нашем договоре и не указано, замечает Шевельков. Договор считается расторгнутым в момент получения другой стороной уведомления об этом.

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«Согласно закону «О защите прав потребителей» требования заказчика, то есть в нашем случае – пациента, должны быть исполнены в десятидневный срок. Если исполнитель – клиника или медцентр – нарушает этот срок, то можно обратиться в суд за защитой своих прав, требовать взыскания неустойки (статья 28 закона «О защите прав потребителей»), штрафа в размере 50% от суммы, в итоге присужденной судом, и денежной компенсации морального вреда – необязательно от физических, но и от нравственных страданий. Потребитель может требовать взыскания любых убытков и возмещения любого вреда, причиненного действиями клиники, – разъяснил генеральный директор ЮЦ «Высшая инстанция». – Таким образом, данный договор, безусловно, можно расторгнуть. Причем любые условия договора, устанавливающие какие-либо санкции за отказ от договора и снижающие ответственность медицинского центра, считаются ничтожными».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

В связи с этим пенсионерка оплатила полученную при первичном приеме услугу – 6 500 рублей, так как при досрочном расторжении договора по инициативе пациента он обязан оплатить организации все фактически оказанные услуги по розничной стоимости, что отмечено и в договоре об оказании медуслуг.

Согласно законодательству, организация должна вернуть деньги в банк в течение десяти дней. Следующий немаловажный этап – закрытие потребительского кредита в банке. Ведь за пользование денежными средствами нужно платить проценты. Если этого не сделать, со счета будут списываться проценты по кредиту, несмотря на то, что организация вернула все деньги. Поэтому владелец счета должен прийти в одно из отделений банка и оплатить комиссию. Это может быть небольшая сумма. В нашем случае – около 50 рублей.