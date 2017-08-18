Шнуров написал стихотворение о новом клипе Алисы Вокс

Сергей Шнуров написал стихотворение о новом клипе экс-солистки группировки "Ленинград" Алисы Вокс. Оно опубликовано на официальной странице Шнурова в Instagram.
"Света отличит Рембрандта
От Вермеера легко.
И в журналы варианты,
Шлет она своих стихов.
Хорошо готовит Света,
Песни пишет и поет.
Только бесполезно это.
Он (у Шнурова - мат) на это не встает".
Света - героиня клипа Алисы Вокс на песню "Королева дискотеки", который появился на YouTube вечером 17 августа. Видео посвящено слухам о сотрудничестве Вокс с Кремлем.
Героиня клипа получает от человека в строгом костюме загадочный чемодан. Передача предмета проходит на фоне Кремля. После этого персонажВокс обнаруживает в серебристом чемодане два лимона. Здесь имеются ввиду слухи о том, что за прошлый патриотичный клип на песню "Малыш" Вокс получила от Кремля два млн рублей.
Клип "Малыш" появился на YouTube 15 мая. В нем певица в образе учительницы обращается к школьникам, которые участвовали в протестных акциях. К 31 июля "антипротестный" клип экс-солистки "Ленинграда" пропал с YouTube. При этом все остальные видео певицы остались.