Шнуров написал стихотворение о новом клипе Алисы Вокс

Сергей Шнуров написал стихотворение о новом клипе экс-солистки группировки "Ленинград" Алисы Вокс. Оно опубликовано на официальной странице Шнурова в Instagram.

"Света отличит Рембрандта

От Вермеера легко.

И в журналы варианты,

Шлет она своих стихов.

Хорошо готовит Света,

Песни пишет и поет.

Только бесполезно это.

Он (у Шнурова - мат) на это не встает".

Света - героиня клипа Алисы Вокс на песню "Королева дискотеки", который появился на YouTube вечером 17 августа. Видео посвящено слухам о сотрудничестве Вокс с Кремлем.

Героиня клипа получает от человека в строгом костюме загадочный чемодан. Передача предмета проходит на фоне Кремля. После этого персонажВокс обнаруживает в серебристом чемодане два лимона. Здесь имеются ввиду слухи о том, что за прошлый патриотичный клип на песню "Малыш" Вокс получила от Кремля два млн рублей.

Клип "Малыш" появился на YouTube 15 мая. В нем певица в образе учительницы обращается к школьникам, которые участвовали в протестных акциях. К 31 июля "антипротестный" клип экс-солистки "Ленинграда" пропал с YouTube. При этом все остальные видео певицы остались.