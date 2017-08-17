Алиса Вокс представила новый клип о сотрудничестве с Кремлем

Бывшая солистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс, которая сейчас занимается сольной карьерой, представила новый клип о сотрудничестве с Кремлем. За первый час он набрал около 500 просмотров на YouTube.

Клип на песню "Королева дискотеки" является мультипликационным. Как говорится в описании, он выполнен в стилистике retro-wave. "Посвящается всем сплетникам, сторонникам теорий заговоров, любителей #правдагдеторядом, а также, диванным экспертам и аналитикам", - рассказала певица.

Героиня клипа - девушка, похожая на Алису Вокс, получает от человека в строгом костюме загадочный чемодан. Передача предмета проходит на фоне Кремля.

После этого персонаж Алисы Вокс обнаруживает в серебристом чемодане два лимона. Здесь имеются ввиду слухи о том, что за прошлый патриотичный клип на песню "Малыш" Вокс получила от Кремля два млн рублей.

Клип "Малыш" появился на YouTube 15 мая. В нем певица в образе учительницы обращается к школьникам, которые участвовали в протестных акциях. К 31 июля "антипротестный" клип экс-солистки "Ленинграда" пропал с YouTube. При этом все остальные видео певицы остались.

Видео: Алиса Вокс / YouTube