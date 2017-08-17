  • 17 Август 2017
USD 18.08.2017 59.2490 -0.4031
USD ММВБ 22:17 59.01600  
EUR 18.08.2017 69.6531 -0.3427
EUR ММВБ 22:17 69.2840  
Нефть($) 17.08.2017 50.93 +1.13
Нефть(p) 17.08.2017 3017.55 +46.88

Алиса Вокс представила новый клип о сотрудничестве с Кремлем

Автор:


© Фото: Владимир Астапкович / РИА "Новости"

Темы дня

За первый час он набрал около 500 просмотров на YouTube.

Бывшая солистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс, которая сейчас занимается сольной карьерой, представила новый клип о сотрудничестве с Кремлем. За первый час он набрал около 500 просмотров на YouTube.

Клип на песню "Королева дискотеки" является мультипликационным. Как говорится в описании, он выполнен в стилистике retro-wave. "Посвящается всем сплетникам, сторонникам теорий заговоров, любителей #правдагдеторядом, а также, диванным экспертам и аналитикам", - рассказала певица.

Героиня клипа - девушка, похожая на Алису Вокс, получает от человека в строгом костюме загадочный чемодан. Передача предмета проходит на фоне Кремля.

После этого персонаж Алисы Вокс обнаруживает в серебристом чемодане два лимона. Здесь имеются ввиду слухи о том, что за прошлый патриотичный клип на песню "Малыш" Вокс получила от Кремля два млн рублей.

Клип "Малыш" появился на YouTube 15 мая. В нем певица в образе учительницы обращается к школьникам, которые участвовали в протестных акциях. К 31 июля "антипротестный" клип экс-солистки "Ленинграда" пропал с YouTube. При этом все остальные видео певицы остались.

Видео: Алиса Вокс / YouTube

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.08.17
    Такси в Санкт-Петербурге: быстро, выгодно, комфортно
    17.08.17
    Радуга — многопрофильный медцентр в Петербурге
    15.08.17
    Где заказать срочный перевод документов в Москве?
    15.08.17
    Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели
    15.08.17
    Ремонт Айфона в СПб – недорого, быстро, качественно
    14.08.17
    Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин
    14.08.17
    Качественный кузовной ремонт автомобилей в Санкт-Петербурге!
    14.08.17
    Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram