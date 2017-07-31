«Антипротестный» клип экс-солистки «Ленинграда» Алисы Вокс пропал с YouTube

Клип «Малыш» бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс пропал с ее канала на YouTube. При этом другие видеозаписи с канала удалены не были.

Клип «Малыш» появился на YouTube 15 мая. В нем певица в образе учительницы обращается к школьникам, которые участвовали в протестных акциях. «Прекрасным солнечным деньком на митинг он идет, руками неокрепшими плакат он свой берет, ошибки на плакате - четыре в двух словах, сердце пламенно стучит, и гнев в его глазах», - поет Вокс.

В Instagram Алиса описала свое видео так: «Кто там соскучился по рок-Алисе? Я решила сделать вам небольшой подарок в виде новой песни и клипа на нее. Композиция называется "Малыш", и написана, что называется, на злобу дня. Маленькая зарисовка на тему повторяющейся истории, и ошибок, которые человечество совершает раз за разом. Мораль песни проста: думай своей головой, учи историю и делай выводы, а не наступай на те же грабли, что и все предыдущие поколения».

Тогда лидер группы «Ленинград» Сргей Шнуров заявлял, что клип сделан очень плохо: там плохой грим, свет, ракурсы и монтаж. Кроме того, Шнуров раскритиковал роль учительницы.

«Если ты снимаешь ролик качеством ниже, чем у начинающего видеоблогера, где халтурно все; пишешь текст, который даже на самой никчемной площадке не воспримут из-за совсем дошкольных и неинтересных рифм, то учительство выглядит просто неуместно. Да, да. Именно. "Начни с себя"», - заявлял он.

По данным СМИ, клип был сделан в рамках «госзаказа» по дискредитации оппозиционера Алексея Навального за 2 млн рублей. «Дождь» сообщал, что создание клипа организовал бывший сотрудник администрации президента Никита Иванов.