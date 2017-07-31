  • 1 Август 2017
USD 01.08.2017 60.0633 +0.5197
USD ММВБ 00:16 60.13000  
EUR 01.08.2017 70.4603 +0.7824
EUR ММВБ 00:16 70.8540  
Нефть($) 31.07.2017 52.69 +0.90
Нефть(p) 31.07.2017 3164.74 +80.98

«Антипротестный» клип экс-солистки «Ленинграда» Алисы Вокс пропал с YouTube

Автор:


© Фото: Sun-news.ru

Темы дня

Все остальные видео певицы остались.

Клип «Малыш» бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс пропал с ее канала на YouTube. При этом другие видеозаписи с канала удалены не были.

Клип «Малыш» появился на YouTube 15 мая. В нем певица в образе учительницы обращается к школьникам, которые участвовали в протестных акциях. «Прекрасным солнечным деньком на митинг он идет, руками неокрепшими плакат он свой берет, ошибки на плакате - четыре в двух словах, сердце пламенно стучит, и гнев в его глазах», - поет Вокс.

В Instagram Алиса описала свое видео так: «Кто там соскучился по рок-Алисе? Я решила сделать вам небольшой подарок в виде новой песни и клипа на нее. Композиция называется "Малыш", и написана, что называется, на злобу дня. Маленькая зарисовка на тему повторяющейся истории, и ошибок, которые человечество совершает раз за разом. Мораль песни проста: думай своей головой, учи историю и делай выводы, а не наступай на те же грабли, что и все предыдущие поколения».

Тогда лидер группы «Ленинград» Сргей Шнуров заявлял, что клип сделан очень плохо: там плохой грим, свет, ракурсы и монтаж. Кроме того, Шнуров раскритиковал роль учительницы.

«Если ты снимаешь ролик качеством ниже, чем у начинающего видеоблогера, где халтурно все; пишешь текст, который даже на самой никчемной площадке не воспримут из-за совсем дошкольных и неинтересных рифм, то учительство выглядит просто неуместно. Да, да. Именно. "Начни с себя"», - заявлял он.

По данным СМИ, клип был сделан в рамках «госзаказа» по дискредитации оппозиционера Алексея Навального за 2 млн рублей. «Дождь» сообщал, что создание клипа организовал бывший сотрудник администрации президента Никита Иванов.  

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пиво, виски, рок-н-ролл: лучшие бары с живой музыкой в Петербурге

    Для любителей тяжелого или не тяжелого рока, а также мелодичного рок-н-рола «Санкт-Петербург.ру» подготовил несколько вариантов баров в центре города с живыми выступлениями музыкантов.

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm