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Экс-бухгалтер «Седьмой студии» дала показания против Серебренникова

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА «Новости»

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По ее словам, режиссер создал компанию для «реализации преступного умысла».

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против режиссера и художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, Серебренников создал компанию для «реализации преступного умысла» на хищение государственной субсидии на поддержку современного искусства. Показания Масляевой прочла на заседании судья Мосгорсуда Светлана Александрова.

По делу проходят бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.

«Итин, Серебренников и Малобродский создали АНО «Седьмая студия» для реализации преступного умысла», - говорится в протоколе допроса Масляевой. Согласно документу, Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению.

Серебренников проходит по делу свидетелем. Руководство страны решило отказаться от его уголовного преследования, сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к официальным лицам и самому режиссеру. Однако у Серебренникова был изъят загранпаспорт, рассказал он сам в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По делу о хищении бюджетных средств арестован Алексей Малобродский. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь».

Следствие утверждает, что «Сон в летнюю ночь» не было поставлен, хотя спектакль несколько лет идет в «Гоголь-центре». Серебренников попросил зрителей доказать, что спектакль шел и идет в театре. В рамках дела прошли обыски в том числе у Серебренникова и в помещениях «Гоголь-центра».

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