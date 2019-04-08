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Картина дня: смерть петербурженки из-за прорыва трубы и освобождение Серебренникова

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Что случилось на юге Петербурга и как изменилось положение знаменитого режиссера.

Главной темой суток, по данным «Монитора», стал прорыв трубы в Петербурге, из-за которого погибла женщина. Первыми об этом написали «Невские новости» (07:30), «Фонтанка» (08:25) и 47news (08:30).

Инцидент на 2-й Комсомольской улице случился в ночь на 8 апреля. Струя кипятка разбила стекла квартиры, расположенной на первом этаже дома No49.

Комнату залило большим количеством горячей воды, из-за чего 63-летняя женщина умерла, а ее сын получил ожоги.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти Петербурга выплатят семье погибшей 2 млн рублей и полностью возместят ущерб.

Второй темой дня, по версии «Монитора», стало ограничение на ЗСД из-за Арктического форума. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (16:45), Regnum (17:20) и «Невские новости» (18:05).

Кратковременные ограничения ожидаются в период с 8 по 10 апреля. Изменения движения могут коснуться участка Западного скоростного диаметра от КАД с юга Петербурга до набережной Макарова и в обратном направлении.

Международный форум пройдет в Северной столицу 9 и 10 апреля. Ожидается, что в город приедут около 3 тыс. гостей.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало освобождение режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург», «Фонтанка» (12:15) и 47news.

Режиссера отпустили на свободу под подписку о невыезде. Он может свободно перемещаться по Москве, но ему запрещено покидать город.

Серебренникова и еще нескольких фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных Министерством культуры РФ на театральный проект «Платформа». В августе 2017 года режиссера отправили под домашний арест.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Regnum, «Невские новости» и «Фонтанка».

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