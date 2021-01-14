Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2021»

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в мире из-за коронавирусной инфекции, музыкальный международный конкурс «Евровидение-2020» были вынуждены отменить. Однако, несмотря на пандемию, конкурс 2021 года все же состоится.

Грэм Нортон, комментатор конкурса, актер и комик, сообщил BBC News, что «Евровидение» пройдет в обычном для всех формате. В том случае, если участники не смогут приехать в Роттердам, либо будут находиться на карантине, то по прибытии на место артистам представится возможность записать свое выступление, но будут действовать строгие правила.

От России на международный конкурс в 2021 году заявлена петербургская группа Little Big.