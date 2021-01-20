Моргенштерн захотел на "Евровидение"

Российский рэпер Моргенштерн хотел бы поехать на конкурс «Евровидение-2021». Об этом он сообщил в сторис в своем Instagram.

В следующем слайде он написал нецензурный глагол, который означает его уверенность в победе на конкурсе.

Ранее в разговоре с URA.RU продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на «Евровидение» Моргенштерна.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в этом году Россию будет представлять группа Little Big, которая в прошлом году не смогла принять участие в конкурсе из-за пандемии коронавируса. Организаторы отмечали, что в 2021-м шоу состоится, формат его будет определен позже.