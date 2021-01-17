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Little Big поедет на "Евровидение" в Роттердам

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© Фото: Википедия

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Популярная российская панк-поп-рейв группа Little Big представит нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" в Нидерландах. Организаторы мероприятия все еще надеются провести мероприятие вживую, а не онлайн, несмотря на пандемию коронавируса.

Комментатор шоу, актер Грэм Нортон рассказал, что пока неясно, будут ли на шоу присутствовать зрители, однако организаторы уже размышляют, как позволить выступить всем участникам, даже тем, кто может оказаться на карантине. Ожидается, что те, кто не сможет приехать, будут допущены к конкурсу с видеозаписью выступления, сделанной по определенным правилам.

В 2020 году петербургский коллектив также должен был поехать на "Евровидение", однако его  отменили из-за угрозы распространения COVID-19.

Пока нет данных о том, с какой песней ребята поедут на конкурс. К прошлогодней программе они готовили Uno, однако песня уже вышла.

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