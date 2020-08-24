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Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» пройдет в онлайн-формате

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© Фото: pixabay.com

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27 августа состоится открытие XXVIII сезона фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга».

В четверг, 27 августа, в 19:30 в рамках программы торжественного открытия фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», зрители смогут подключиться к онлайн-трансляции из зала Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени барона А.Л. фон Штиглица. Прямой эфир будет доступен на федеральном канале и на YouTube-канале Марии Сафарьянц, художественного руководителя фестиваля.

Концерт, посвященный началу XXVIII сезона, откроет премьера музыкальной антологии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». В главных ролях зрители увидят Марата Шамиунова и Ирину Перрен. В рамказ программы в зале прозвучит музыка Чайковского и Прокофьева, а также композиция на музыку классика XX века композитора Нино Рота, известная благодаря кинофильму «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли.

Фестиваль пройдет с 27 августа по 26 ноября 2020 года в онлайн-формате. В также заявлены: концерт, посвященный 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского, выступление бас-баритона Дениса Седова, барочная музыка в исполнении аутентичного ансамбля, вечер романсов, а также исполнение версии Stabat mater.

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