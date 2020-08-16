Музыка в онлайне: фестиваль «Белые ночи Петербурга» пройдет в дистанционном формате

В 2020 году в связи с эпидемией коронавирусной инфекции легендарный музыкальный фестиваль «Белые ночи Петербурга» пройдет в режиме онлайн-трансляции. По словам организатора, концерт можно будет посмотреть на центральных телеканалах и популярных интернет-платформах. Съемки назначены на 16 августа и будут проходить в течение 4 дней в Ледовом дворце.

Программа мероприятия еще не опубликована, однако в социальных сетях фестиваля появилась информация о том, что зрителей ждут выступления Григория Лепса, Владимира Преснякова, Дианы Арбениной, Николая Баскова, Александра Буйнова, Сосо Павлиашвили, Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Димы Билана, Елки, группы «Марсель» и других исполнителей.

Фестиваль ежегодно проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Генеральный спонсор «Белых ночей Санкт-Петербурга» — ПАО Газпром, информационный партнер — Русское Радио.