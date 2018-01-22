День полного снятия блокады Ленинграда: как Петербург отпразднует 74-ю годовщину

В субботу, 27 января, Петербург отпразднует 74-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, в этот день Северная столица была освобождена от фашистских захватчиков спустя долгие и ужасные 872 дня. В честь этого в городе состоится множество торжественных мероприятий: концерты, спектакли, памятные акции, артиллерийский салют и многое другое.

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На Невском, Московском и Суворовском проспектах уже смонтированы праздничные украшения. Появились растяжки с изображением Петропавловской крепости, разорванного кольца и надписью «900 дней и ночей». Оформление обошлось бюджету почти в 13 млн рублей, убрать его планируют к 12 февраля.

Сегодня, 22 января, в Петербурге начались съемки британского фильма о блокаде Ленинграда. «Документальная лента будет посвящена судьбам нескольких человек, переживших блокаду. Они сами расскажут о своих воспоминаниях. Многим людям, с которыми мы планируем говорить, уже более 90 лет. У каждого из них есть своя трогательная история человеческой стойкости, и откуда бы ни была аудитория – из России, из Великобритании или других стран – мы все можем чему-то у них научиться», – цитирует ТАСС режиссера Шарлотт Мелвилл.

По ее словам, в британских школах детям рассказывают о блокаде Ленинграда, о Северных конвоях, но, по мнению режиссера, «этот период истории заслуживает более широкого внимания – особенно сейчас, когда у нас есть последняя возможность услышать об этих событиях из первых уст».

Мелвилл отметила, что к идее о съемках пришла благодаря семье. Ее мачеха родом из Ленинграда рассказывала Мелвилл о своей матери, которая стала свидетельницей блокадной зимы 1941-1942 годов, женщине недавно исполнилось 90 лет. «Мы подумали, что у нас будет возможность услышать истории других героев, которые смогли выжить в блокаду, пока они все еще с нами», – рассказала британка.

Непосредственно 27 января на стрелке Васильевского острова вновь будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, их можно будет увидеть дважды: с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00. Ровно в 21:00 у стен Петропавловской крепости и в Пискаревском парке будет дан праздничный салют в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда. Более подробная программа празднования – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

Акция «Во имя жизни» 27 и 28 января

В Историческом парке «Россия – моя история» пройдет акция «Во имя жизни», посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда. Посетителям будет предложено «оживить» 872 цветка, изготовленных сотрудниками парка из старых газет, символизирующих 872 страшных блокадных дня.

Посетители и сотрудники парка будут читать стихотворения о блокаде. Участникам акции предложат интерактивного погружения в то суровое время. «Дорога жизни» – полномасштабная историческая реконструкция легендарного военного маршрута, созданная на базе самых передовых цифровых технологий.

Благодаря шлемам виртуальной реальности посетители почувствуют себя непосредственными участниками строительства и героической обороны ледовой трассы, а необычная анимация, историческая хроника в формате 3D и аудио-гид помогут им в этом.

Где: Исторический парк «Россия – моя история» – Бассейная улица, 32

Когда: 27 января, начало в 10:00

Сколько: бесплатно

Фото: aloban75.livejournal.com

Выступления оркестра в рамках проекта «Бессмертный оркестр»

В день 74-летия снятия блокады Ленинграда Государственный духовой оркестр России проведет в Петербурге два концерта памяти. Первый состоится с 11:30 до 12:30 в памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда.

Второй начнется в 14:30 в Государственном мемориальном музее А. В. Суворова, где вместе с Государственным духовым оркестром России выступит Государственный роговой оркестр России. Выступления в Петербурге откроют масштабный гастрольный тур духового оркестра по городам России.

В октябре 1941 года в огненном «котле» под Вязьмой погиб в полном составе знаменитый Государственный духовой оркестр СССР, около ста музыкантов-духовиков. Сегодня имя Государственного духового оркестра СССР (ГДО СССР) несправедливо забыто. Забыты и имена музыкантов, отдавших жизни в числе сотен тысяч бойцов страшного сражения под Вязьмой. На памятнике Оркестру-герою, установленному в 2012 году, только десять имен погибших артистов, а дальше многоточие до высеченной отметки «100».

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«Подвиг наших коллег несправедливо забыт. Мы хотим восстановить имена музыкантов и возродить память о погибшем оркестре, об артистах оркестра-героя. Проект призван вспомнить защитников Отечества и посвящен памяти тысяч деятелей культуры, погибших на полях сражений. Уже начат поиск архивов, которые относятся к ГДО СССР. В сотрудничестве с потомками музыкантов ГДО СССР разыскиваются кадровые и бухгалтерские бумаги (приказы, ведомости, накладные и пр.), фотографии, афиши, музыкальные записи», – рассказал директор Российского центра духовой музыки Сергей Поляничко, инициатор проекта «Бессмертный оркестр».

Где: Памятный зал Монумента героическим защитникам Ленинграда – площадь Победы, Государственный мемориальный музей А. В. Суворова

Когда: 27 января, начало в 11:30 и в 14:30

Сколько: бесплатно

Молодежная акция памяти «900 дней и ночей»

В память о героическом подвиге жителей и солдат молодые петербуржцы создадут живой мемориал во дворе Государственной академической капеллы: будут выставлены артиллерийские орудия и противотанковые заграждения.

Инсталляция «Геометрия блокады» Петра Белого, которая будет сооружена во дворе Капеллы, подчеркнет реалии военного времени, где маршируют кресты, объединенные общей тяжестью, где множатся отраженные друг в друге и в бесконечной перспективе человеческие судьбы. Это образ стойкости, мужества и твердости человеческой воли жителей несломленного города.

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Молодое поколение расскажет об этом времени. Во дворе капеллы будет установлен подиум, с которого молодые петербуржцы прочтут стихотворения о войне. В этот день в зале Капеллы пройдут два концерта: в исполнении солистов, Хора и Симфонического оркестра Капеллы Петербурга под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко прозвучат песни Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Исаака Дунаевского и Геннадия Гладкова. Второй концерт для блокадников подготовил Дом народного творчества и досуга.

Где: Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга – набережная реки Мойки, 20

Когда: 27 января, начало в 17:00

Сколько: бесплатно

Фото: aloban75.livejournal.com

Концерт в Исаакиевском соборе

Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова много лет подряд в День полного снятия блокады Ленинграда отдает дань памяти всем, кто погиб и выстоял в один из самых страшных и героических периодов в истории нашей страны.

Песни военных лет, песни, посвященные войне, песни о мире, о Родине и о любви прозвучат в деликатных и ярких обработках, созданных специально для этого уникального коллектива.

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Особый блок составят произведения Владимира Высоцкого – «Он не вернулся из боя», «Кто сказал, что земля умерла…», «Спасите наши души» и другие трагические баллады великого барда, которому 25 января исполнилось бы 80 лет.

В сюжет программы тонко вплетены «Грезы» Р. Шумана, Адажио С. Барбера и молитва «Ave Maria», известная как произведение Дж. Каччини. Поэтическую канву концерта составят стихи А. Ахматовой, О. Берггольц и Б. Пастернака в исполнении заслуженного артиста России Виталия Гордиенко.

Где: Исаакиевский собор

Когда: 27 января, начало в 19:00

Сколько: бесплатно

Автобусная экскурсия «Подвиг блокадного Ленинграда»

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» 27 января проводит музейно-автобусную экскурсию «Подвиг блокадного Ленинграда». Она будет посвящена героической обороне Ленинграда и подвигу горожан в блокадном кольце.

В ходе нее вы посетите Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, храм в Московском парке Победы. В завершении экскурсии вам представится уникальная возможность спуститься в подвал Исаакиевского собора и ознакомиться с мемориальной экспозицией «Чтобы помнили…», посвященной памяти музейных хранителей блокадного Ленинграда.

Отправление от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа. Билеты можно приобрести в кассах № 1 и № 2 Исаакиевского собора или купить билет на официальном сайте музея.

Где: Исаакиевский собор

Когда: 27 января, начало в 14:00

Сколько: 650 рублей

Салют из орудий 1944 года на Марсовом поле

На Марсовом поле будет проводиться реконструкция артиллерийского салюта, которым в 1944 отметили полное снятие блокады. Залпы дадут из дивизионных орудий военных лет, которые участвовали в героических битвах и принесли свободу Петербургу и его жителям.

Из них прогремят 12 выстрелов, каждый из которых посвятят подразделению или формированию, которые отличились во время операции «Январский гром».

Именно благодаря операции «Январский гром» в 1944 году войска Ленинградского фронта, разгромив врага, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк. Операция завершилась успешно и результатом ее проведения стало окончательное освобождение Ленинграда от фашисткой блокады.

Где: Марсово поле

Когда: 27 января, начало в 20:00

Сколько: бесплатно

Фото: artyushenkooleg.ru

Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов 27 января:

– в 09:30 на Невском проспекте, 14;

– в 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище;

– в 11:00 на Серафимовском кладбище;

– в 11:00 на площади Победы;

– в 11:00 на Смоленском мемориальном кладбище;

– в 11:00 на Невском воинском кладбище «Журавли»;

– в 11:00 на мемориале Красная Слобода;

– в 11:00 у Триумфальной Арки Победы (Красное село, площадь Воинской славы);

– в 11:00 на Богословском кладбище (Холм славы);

– в 12:15 на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.



Главные памятные концерты 23-27 января:

– Концертная программа «Ленинградский День Победы» для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда в концертном зале «Карнавал» ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных» (Невский проспект, 39) 23 января в 15:00.

– Концерт в СПб ГБУК «Детский музыкальный театр «Зазеркалье» (улица Рубинштейна, 13) 24 января в 18:00.

– Праздничный концерт «Говорит Ленинград» в СПб ГБУК «Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества» (Большой Сампсониевский проспект, 79) 25 января в 15:00.

– Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, в ГБНОУ «Академия талантов» (набережная реки Малой Невки, 1, лит. А) 26 января в 17:00.

– Праздничный концерт любительских хоров ветеранов «Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война» в СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» (набережная реки Мойки, 20) 26 января в 19:00.

– Праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский» (Лиговский проспект, 6) 27 января в 15:00.

– Праздничный концерт в СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл» (Александровский парк, 4) 27 января в 17:00.

– Праздничный концерт, в СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» (набережная реки Мойки, 20) 27 января в 19:00.

– Гала-концерт «Песни военных лет» в СПб ГБУК «Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербургъ Опера» (Галерная улица, 33) 27 января в 19:00.

Акции памяти, спектакли и выставки 23 января – 2 февраля:

– Выставка архивных фотографий «Трагедия Ленинграда» в Доме молодежи Василеостровского района (Большой проспект В.О., 65) с 12 января по 2 февраля с 10:00 до 20:00.

– Литературный вечер в СПб ГКУ «Дом писателя» (Звенигородская улица, 22) 23 января в 18:00.

– Спектакль «Блокадный дневник», подготовленный музыкальным драматическим театром «Образ» и театральной студией «Премьера» в Зеркальном зале КДЦ «Красногвардейский» (Шаумяна, 22) 23 января в 19:00.

– Торжественное открытие памятника «Мужеству ленинградцев» (Сквер Блокадников на площади Мужества, пересечение проспекта Тореза и Политехнической улицы) 26 января в 13:30.

– Акция «Свеча памяти» в ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных» (площадь перед Аничковым дворцом, Невский проспект, 39) 26 января в 18:00.

– Спектакль «Подруги» по книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» в СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке» (набережная реки Фонтанки, 114) 26 января в 19:00.

– Звездный лыжный поход школьников Петербурга, посвященный 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в поселке Лемболово, Всеволожский район, Ленинградская область 27 января в 10:00.

– Юношеский фестиваль спортивной борьбы, посвященный 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – Зимний стадион (Манежная площадь, 2) 27-29 января в 10:00.

– Спектакль «Зори здесь тихие», в СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» (Народная улица, 1) 27 января в 19:00.

– Спектакль «Когда мы были молодыми» в СПб ГБУК «Театр Эстрады им. Аркадия Райкина» (Большая Конюшенная улица, 27) 27 января в 19:00.

– 49-й традиционный легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни» – монумент «Разорванное кольцо, Всеволожский район, Ленинградская область, 28 января в 12:00.