Куда сходить в Петербурге в июне

1-31 июня Креативную компанию QuestGuru («КвестГуру») вдохновил фильм ужасов «Пятница, 13», именно на его основе был создан захватывающий одноименный квест. Команда бесстрашных, которая отважится принять участие в игре, испытает настоящий взрыв адреналина и потратит немало сил, чтобы остаться в живых.



Источник: Источник: https://kudago.com/spb/place/realnyj-kvest-pyatnica-13-ot-kompanii-questguru/ Вместе с друзьями вы отправитесь в тот самый проклятый лагерь «Хрустальное озеро», где орудует маньяк по имени Джейсон Вурхис. В далёком детстве он пережил жуткую трагедию на берегу этого самого озера, после чего и сошёл с ума. В чаще леса вы найдете старый запертый дом, из которого доносятся жуткие звуки. И как бы ни было страшно, вам нужно попасть внутрь, чтобы спрятаться от безумного Джейсона. Хватит ли вам крепости духа и сообразительности, чтобы справиться с этой задачей? Приходите на игру и проверьте свои силы в самых жестких обстоятельствах.



Источник: Источник: https://kudago.com/spb/place/realnyj-kvest-pyatnica-13-ot-kompanii-questguru/ Группа «ВКонтакте» Где: проспект Луначарского, 11/3 Когда: ежедневно с 00:00 до 23:59 Сколько: 2900 рублей Фото: vk.com/questguru 1-21 июня Яркие представители Северного Возрождения в живописи – Иероним Босх и Питер Брейгель – не считаются самыми плодовитыми художниками в истории, тем не менее картины обоих признаны бесценными шедеврами. Чуть ли не все музеи мира мечтают заполучить в коллекцию хотя бы одну из работ, а ценители готовы преодолевать настоящий интернациональный «квест», чтобы познакомиться с подлинниками. Репродукции в технике жикле вы сможете увидеть на выставке «Мистические образы и тайны» в лофте «Этажи»: они представляют собой точные копии полотен и позволяют рассмотреть все детали, характерные для оригиналов. Организаторы выставки поставили перед собой просветительскую цель – познакомить гостей с творческим путем и методом художников. А еще подготовили подробные описания и расшифровки основных сюжетов на русском и английском языках. Вы можете прогуляться по выставке с аудиогидом или присоединиться к экскурсии, послушать лекции искусствоведов и приобрести на память тематические сувениры. Билет дает возможность бесплатно посещать все действующие в этот день выставки, а по будням – подниматься на крышу лофта, откуда можно любоваться панорамой Петербурга. Официальный сайт Где: лофт «Этажи» – Лиговский проспект, 74 Когда: до 21 июня с 09:00 до 21:00 Сколько: 200 рублей, посещение выставки с экскурсией – 400 рублей Фото: vk.com/b_b_v_pitere 2 июня Что делать ночью накануне трейла «Белая ночь 2018»? Уж точно не спать! Для смельчаков в пижамах подготовят двухкилометровый маршрут по живописным местам вблизи Финского залива. Трасса подойдет новичкам, любителям и профессиональным бегунам. От вас потребуется заряд бодрости и креатива. В ночном двухкилометровом забеге приветствуются любые модели одежды и аксессуары для сна: пижамы, ночнушки, сорочки, спальные мешки, весёлые колпаки, забавные маски для сна и даже любимые плюшевые игрушки. Чем ярче будет ваш образ, тем больше вероятность получить специальный подарок! Не останутся в стороне и болельщики, для которых предусмотрят гостевую зону с различными активностями и развлекательной интерактивной программой. Организаторы не будут регистрировать результаты участников, так что здесь не будет проигравших и расстроенных, ведь цель пижамного забега – как следует повеселиться (для участия нужно заранее зарегистрироваться, – прим. ред.)! Официальный сайт Где: пляж «Станция Курорт», переулок Купальный, 2 Когда: 2 июня в 20:00 Сколько: 400 рублей Фото: vk.com/whitenightrun 2-3 июня В ночь со 2 на 3 июня поклонники современного искусства и электронной музыки соберутся в Музее стрит-арта, где в 21:00 стартует фестиваль Innocence. На трех площадках всю ночь – до 06:00 утра – будут выступать мировые техно-звезды, а их сеты будут сопровождаться визуальными перфомансами и мэппингом от зарубежных и российских художников. На сцену выйдут Radio Slave и Maceo Plex, Rødhåd и Fatima Yamaha, DJ Koze и Art Department, Monika Kruse и Magda, а также многие другие исполнители. К продаже предлагаются билеты различных категорий: Regular Pass дает право доступа ко всем площадкам фестиваля, Premium Pass также предоставляет возможность занять удобные места напротив главных сцен, помимо этого, владельцы таких билетов смогут воспользоваться отдельным входом и продегустировать приветственные закуски и напитки. Exclusive Table Pass на четыре персоны – это настоящий VIP-отдых с сопровождением, ложами с видом на главную уличную сцену и накрытыми столами с персональным официантом. Группа «ВКонтакте»

Где: Музей стрит-арта – шоссе Революции, 84 Когда: начало 2 июня в 21:00 Сколько: от 1900 рублей

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

3 июня

По следам отгремевшего заключительного тура группы Black Sabbath со сцены уходит и ее великий фронтмен Оззи Осборн. На заре карьеры музыканта за образы и специфические шоу обвиняли в сатанизме, оккультизме и чуть ли не всех смертных грехах.

Однако со временем общество признало его как примерного семьянина, отца двух детей и человека, придумавшего целый музыкальный жанр. В последний раз искупать живую легенду в бурных овациях и хором попеть его бессмертные хиты можно будет 3 июня в Ледовом дворце.

Официальный сайт

Где: Ледовый дворец – проспект Пятилеток, 1

Когда: 3 июня в 20:00

Сколько: от 3500 рублей

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

10-12 июня

15 часов беззаботного веселья, сотни объятий и миллион улыбок – Всероссийский фестиваль красок возвращается в Петербург! Состоится он на стадионе «Кировец» в середине июня.

Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок. Вы уйдете домой не только в ореоле положительных эмоций, но и в разноцветной краске с ног до головы. Как всегда, на сцене выступят топовые кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из хитов последних лет.

На территории будут созданы развлекательные зоны на любой вкус: прыгайте на батуте, присоединяйтесь к настольным играм, делайте мехенди, участвуйте в розыгрыше, пробуйте угощения на фуд-корте.

На входе всем выдадут по два пакетика краски #ВФК, которая абсолютно безопасна и состоит из натуральных компонентов. Кроме Петербурга, Всероссийский фестиваль красок в 2018 году посетит еще 250 городов России и СНГ.

Группа «ВКонтакте»

Где: стадион «Кировец» – улица Перекопская, 6/8

Когда: с 10 по 12 июня с 15:00 до 19:00

Сколько: от 300 рублей

Фото: vk.com/colorfestspb

10-11 июня

Будущее уже наступило, а фантастика тесно переплелась с реальностью. Хотите убедиться в этом лично? Приходите на грандиозный фестиваль «Старкон», посвященный современной популярной культуре, который пройдет 10 и 11 июня в КВЦ «Экспофорум».

На фестивале будет работать 8 тематических площадок. Поклонники комиксов и кино, космонавтики и видеоигр, литературы и искусства смогут узнать о новинках разных областей современной науки и культуры, увидеть презентации новых проектов, завязать интересные знакомства, сделать фотографии в интерактивных декорациях и просто хорошо повеселиться.

На празднике соберутся более 1,5 тыс. сильнейших косплееров со всего мира в образах фантастических персонажей, чтобы принять участие в конкурсе и побороться за звания лучших. В арт-зоне пройдут мастер-классы по рисованию и анимации от знаменитых художников, мультипликаторов и дизайнеров, а популярные российские издательства представят новинки комиксов.

Для фанатов виртуальной реальности и геймеров будет открыта площадка, где желающие смогут сразиться в киберспортивных турнирах, поучаствовать в открытых уроках по созданию компьютерных игр и узнать, что нового приготовили гейм-разработчики.

Много интересного ждет также тех, кто увлекается наукой и технологиями. Космонавты, программисты, инженеры, ученые и писатели проведут в рамках фестиваля более сорока познавательных лекций на самые разные темы.

В выставочном пространстве гостей познакомят с космической техникой, поразительными изобретениями и удивительными нейродевайсами, продемонстрируют город будущего и электромобили. Здесь будет работать интерактивная песочница и пройдут битвы роботов.

Группа «ВКонтакте»

Где: КВЦ «Экспофорум» – Петербургское шоссе, 64/1

Когда: 10 и 11 июня с 14:00 до 20:00

Сколько: от 200 до 10000 рублей

Фото: vk.com/starcon

10-11 июня

Первый в России независимый музыкальный фестиваль Stereoleto состоится на территории открывшегося на Охте дизайн-центра Artplay 10 и 11 июня. В семнадцатом по счету мероприятии примут участие культовая шотландская группа Franz Ferdinand, латышские рокеры BrainStorm, загадочная шведская исполнительница Ionnalee, поп-фолк-трио из Германии Milky Chance, эстонский рэпер Tommy Cash, американские инди-романтики Cigarettes After Sex, британский электронщик Squarepusher. Российскую сцену представят легендарные «Кирпичи» во главе с Васей Васиным, рэп-команда «Каста», новейшие сенсации отечественной сцены Гречка и «Мальбэк», герои молодежи «Пошлая Молли» и многие другие.

Для фестиваля Steroleto будут оборудованы четыре сцены: две – на открытом воздухе, две – в помещении. Специально для молодых российских артистов будет по традиции отстроена необычная сцена ЗВУКВОКРУГ. Двух участников двухдневного лайнапа сцены выберут зрители с помощью голосования. Помимо разнообразной музыкальной программы для гостей фестиваля готовятся фудкорт с меню от лучших заведений города, маркет петербургских дизайнеров, тематические пространства с развлечениями для всей семьи и подборка произведений современного искусства.

Группа «ВКонтакте»



Где: дизайн-центр Artplay – Красногвардейская площадь, 3

Когда: 10 и 11 июня

Сколько: билет на один день – 2500 рублей, на оба – 4500 рублей. Детям до 10 лет вход бесплатный

Фото: vk.com/stereoleto

16 июня

«Ая-яй ревю» – программа знаменитого театра клоунады «Лицедеи», труппы, завоевавшей любовь зрителей по всему миру. Это фееричное, уморительное шоу, во время которого зрители смогут увидеть номера, уже ставшие культовыми, и новые работы артистов. В представлении объединены прошлое и будущее, традиции искусства клоунады и новейшие тенденции.

Костяк «Ая-яй ревю» – классика от звезд клоунады мирового уровня, легендарных Леонида Лейкина, Виктора Соловьева, Анвара Либабова, Александра Скворцова. Также со своими репризами выступят молодые, не менее талантливые «Лицедеи»: Наталья Шалаева, Анна Никитина, Юрий Музыченко, Полина Бондарь и другие.

Группа «ВКонтакте»

Где: Клоун-мим-театр «Лицедеи» – улица Льва Толстого, 9

Когда: 16 июня в 18:00

Сколько: от 300 до 1200 рублей

Фото: vk.com/theatre_licedei

23 июня

В ночь с 23 на 24 июня в парадных декорациях Петербурга пройдет один из самых долгожданных праздников года – «Алые паруса». Тысячи людей выйдут на улицы города, чтобы стать частью всеобщего веселья и увидеть знаменитый фрегат с алыми парусами.

Ближе к восьми-девяти часам вечера выпускники и их гости будут собираться на Дворцовой площади, а остальные зрители – на Стрелке Васильевского острова. Пока неизвестно, кто будет выступать и вести программу праздника в этом году, однако нет никаких сомнений, что это будут очень известные коллективы.

Кульминацией шоу станет появление на Неве корабля с алыми парусами. Под вспышки фейерверков он проплывет по главной водной артерии города и напомнит публике о том, как важно всей душой верить в красивую мечту.

Группа «ВКонтакте»



Где: Дворцовая площадь, Стрелка Васильевского острова

Когда: 23 июня, начало в 20:00

Сколько: бесплатно, вход на концерт на Дворцовой площади по пригласительным

Фото: Наталья Глебова

24 июня

Новые показы первой в Петербурге джазовой постановки с участием известного джазмена Билли Новика продолжаются. Сюжетная линия, балансируя на грани драмы и фарса, развивается нервно, ненавязчиво погружая зрителей в атмосферу детективного нуара.

Писатель по имени Феликс попадает в любовный капкан. На первый взгляд, история тривиальная. Феликсу очень хочется деликатно разрешить сложившуюся ситуацию. Однако ход событий круто меняет откуда-то возникшая Ирида. И действие начинает разворачиваться совершенно неожиданным образом.

Герой вовлекается в череду странных событий, встреч и обстоятельств, отчаянно пытаясь нащупать выход. Но в какой-то момент всё идёт не так. Феликс теряет рассудок или его окружают сумасшедшие?

Как бы то ни было, сюжетные перипетии закручиваются всё сильнее в сопровождении уличного джаз-бэнда. А Феликс все больше теряется между вымыслом и фантазией, сомнения в реалистичности происходящего покрывают его разум, словно туман над Невой утром. А может быть, ночью. Ведь в Петербурге так легко перепутать...

По словам Билли Новика, ценность спектакля в следующем: поначалу история кажется комедией, но при глубоком погружении, когда вы приходите домой после спектакля, действие продолжает играть в голове. И со временем появляется понимание, что за комедией кроется драматическая линия, которая просто так не отпускает зрителя.

Группа «ВКонтакте»



Где: Театр Комедии им. Н. П. Акимова – Невский проспект, 56

Когда: 24 июня в 23:00

Сколько: от 800 рублей

Фото: J&M Show