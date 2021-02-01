Земфира выпустила новый клип

Певица Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип. Песня называется «Злой человек», видео на нее появилось на YouTube-канале Земфира.

Одну из героинь клипа играет известная актриса и подруга Земфиры Рената Литвинова. К тому же этот трек стал одной из тем в фильме Литвиновой "Северный ветер" - премьера киноленты состоится на этой неделе.

Также актриса сообщила, что Земфира выпускает седьмой альбом. На его запись артистка потратила последние семь лет.