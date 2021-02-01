  • 1 Февраль 2021
USD 02.02.2021 75.5053 -0.7474
USD ММВБ 17:33 75.8927  
EUR 02.02.2021 91.5426 -0.7537
EUR ММВБ 17:33 91.7762  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Земфира выпустила новый клип

Автор:


© Фото: YouTube

Темы дня

В нем снялась Рената Литвинова.

Певица Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип. Песня называется «Злой человек», видео на нее появилось на YouTube-канале Земфира.

Одну из героинь клипа играет известная актриса и подруга Земфиры Рената Литвинова. К тому же этот трек стал одной из тем в фильме Литвиновой "Северный ветер" - премьера киноленты состоится на этой неделе.

Также актриса сообщила, что Земфира выпускает седьмой альбом. На его запись артистка потратила последние семь лет.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram